ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırı hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 16.00'da "İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı" ifade edildi.
Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini "daha da zayıflatmayı" amaçladığı kaydedildi.
SİRİK KENTİNDE PATLAMA SESİ
ABD’nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlama sesi duyulduğu belirtildi.
İran devlet televizyonu, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Patlama sesinin ABD’nin İran’a yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.
Ayrıca Çabahar ve Kunarek kentlerinde de patlama sesi duyulduğu ifade edildi.
Öte yandan İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Santrali çevresinde İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği aktarıldı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
*Fotoğraf: CENTCOM, temsilidir