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        Haberler Gündem 3. Sayfa Haliç’te tur teknesinden denize düşerek yaşamını yitirmişti! Son görüntüler ortaya çıktı

        Haliç’te tur teknesinden denize düşerek yaşamını yitirmişti! Son görüntüler ortaya çıktı

        İstanbul Haliç'te geçtiğimiz günlerde bir tur teknesi köprünün ayağına çarpmış, 32 yaşındaki Yasin Konya denize düşerek yaşamını yitirmiş. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:01 Güncelleme:
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        Son görüntüler ortaya çıktı

        Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        DÜŞME ANI KAMERADA

        Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.

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