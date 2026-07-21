Shakira Dünya Kupası final maçının perde arkasını paylaştı

“Bu hikayeler hepimize, her millete, her oyuncuya, her taraftara, her gönüllüye, sahada taşınan her hayale ait" diyen Amerikalı aktör, "Bu yüzden son bir bölüm için bir araya gelirken, dünyayı bir araya getiren bir turnuvayı kutlayalım. Birbirimizi kutlayalım. Bu futbol. Bu birlik. Bu büyüklük" dedi.