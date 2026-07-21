Shakira Dünya Kupası final maçının perde arkasını paylaştı
FIFA tarihinde ilk kez gerçekleştirilen devre arası gösterisinin yıldızlarından biri olan Shakira, Dünya Kupası final maçı sonrası kuliste ünlü isimlerle yan yana geldi
Shakira, pazar gecesi İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek Dünya Şampiyonu olduğu 2026 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasının yıldızlarından biriydi. FIFA tarihinde bir ilk olarak gerçekleştirilen devre arası gösterisinde Shakira ile birlikte Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünya yıldızları da sahne aldı.
Kolombiyalı yıldızın New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 82 binden fazla seyirci önünde, ama dünya çapında ortalama iki milyar seyircinin karşısındaki performansı, seyirciden tam not aldı.
Dünya Kupası için bestelediği 'Dai Dai' şarkısını yetişkin ve çocuk dansçılar eşliğinde söyleyen Shakira, enerjisiyle final gecesine renk kattı.
Ünlü şarkıcı, gösterinin ardından şimdi de perde arkası paylaşımlarıyla gündemde. Shakira, büyük maçın kulisinde Beyonce, Tom Cruise, David Beckham gibi yıldızlarla bir araya geldi ve bu anları ölümsüzleştirdi.
İki çocuk annesi 49 yaşındaki şarkıcı, fotoğraflarını, “Dün ne harika bir gündü! Değer verdiğim ve saygı duyduğum birçok insanla karşılaştım ve hepinizden büyük sevgi gördüm" mesajıyla paylaştı. Shakira, ayrıca İspanyolca "Bugün ve her zaman yaşasın Kolombiya!" sözleriyle mesajını tamamladı.
Shakira, müzik dünyasının gözde çifti Beyonce ve Jay-Z ile final maçının tribün arkasında bir araya geldi.
Tıpkı Shakira gibi aksiyon oyuncusu Tom Cruise da Dünya Kupası finalinin yıldızlarından biriydi. Cruise, İspanya ve Arjantin arasındaki heyecan dolu Dünya Kupası final karşılaşması öncesinde açılış konuşması yaptı. Cruise, “Futbol, kelimeler olmadan konuşulan bir dil, insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güç” sözlerini kullandı.
“Bu hikayeler hepimize, her millete, her oyuncuya, her taraftara, her gönüllüye, sahada taşınan her hayale ait" diyen Amerikalı aktör, "Bu yüzden son bir bölüm için bir araya gelirken, dünyayı bir araya getiren bir turnuvayı kutlayalım. Birbirimizi kutlayalım. Bu futbol. Bu birlik. Bu büyüklük" dedi.
Shakira, devre arası gösterisinin ana kadrosunda yer alan Güney Koreli pop grubu BTS ile kuliste bir araya geldi.
Turnuvaları ailesiyle birlikte yerinde takip eden David Beckham, final maçı sonrası Shakira ile ayak üstü sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Shakira, kendisinin hayranı olduğunu söyleyen Amerikalı Youtuber Mr. Beast ile fotoğraf çekilirken, ona büyük yakınlık gösterdi.
Shakira'nın gösteri esnasında kendisine eşlik eden dans kadrosunda çocuklar da vardı.