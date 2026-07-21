OPERA DÜRBÜNÜNDEN YAPILAN MERCEKLE TARİH YAZILDI

Robert Cornelius, kendi hazırladığı kamerada opera dürbününden dönüştürülmüş bir mercek kullandı. O dönemde kullanılan dagerreyotipi tekniği nedeniyle, dışarıdaki ışık koşullarına bağlı olarak pozlama süresi 10 ila 15 dakika arasında değişiyordu. Cornelius, bu süre boyunca neredeyse hiç hareket etmeden doğrudan objektife bakmak zorundaydı.

Fotoğrafın arkasına ise daha sonra tarihe geçecek şu notu düşecekti:

"The first light Picture ever taken. 1839." (Şimdiye kadar çekilen ilk ışık fotoğrafı. 1839.)

Bugün "selfie" denince akla sosyal medya gelse de, Cornelius'un bu cesur denemesi fotoğrafçılık tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri oldu.