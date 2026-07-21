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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı

        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı

        İspanya, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu başkent Madrid'de doyasıya kutladı. İspanyollar dünya şampiyonu olan takımlarını bağırlarına basarken, kutlamalarda birçok Filistin bayrağının da dalgalanması dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        İspanya Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından ülkeye döndü.

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        Takım, İspanyanın başkenti Madrid'deki Cibeles Çeşmesi (Fuente de Cibeles) önünde kurulan ana sahnede kendilerini karşılayan binlerce taraftarla birlikte zaferi kutladı.

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        İspanyanın ikinci FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlayan on binlerce futbolsever, İspanyol bayrakları sallayıp milli takım formalarıyla kent merkezini doldurdu.

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        İspanya Milli Takımı oyuncuları daha sonra sahneye çıkarak kutlamalara katıldı.

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        Birçok İspanyol taraftarın Filistin bayrağıyla kutlamalara katılması da dikkat çekti.

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        İşte o anlar:

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