İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
İspanya, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu başkent Madrid'de doyasıya kutladı. İspanyollar dünya şampiyonu olan takımlarını bağırlarına basarken, kutlamalarda birçok Filistin bayrağının da dalgalanması dikkat çekti.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:59 Güncelleme:
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İspanya Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından ülkeye döndü.
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Takım, İspanyanın başkenti Madrid'deki Cibeles Çeşmesi (Fuente de Cibeles) önünde kurulan ana sahnede kendilerini karşılayan binlerce taraftarla birlikte zaferi kutladı.
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İspanyanın ikinci FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlayan on binlerce futbolsever, İspanyol bayrakları sallayıp milli takım formalarıyla kent merkezini doldurdu.
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İspanya Milli Takımı oyuncuları daha sonra sahneye çıkarak kutlamalara katıldı.
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Birçok İspanyol taraftarın Filistin bayrağıyla kutlamalara katılması da dikkat çekti.
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İşte o anlar:
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