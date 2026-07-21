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        Haberler Magazin Berfu Yenenler bebeğini kaybetti

        Berfu Yenenler bebeğini kaybetti

        Üçüncü çocuğunu bekleyen ve bir süredir gözlerden uzak olan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, 12 haftalık gebeliğinin sona erdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Bebeğini kaybetti

        Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen, Kuzey ve Mete adında iki çocuğu bulunan 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak Yenenler'den üzücü bir haber geldi.

        Berfu Yenenler, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Yenenler, zorlu geçen 12 haftanın ardından gebeliğin sonlandığını belirtti.

        Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yenenler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde. En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz. Desteğiniz çok kıymetli, teşekkür ederiz.

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        #Berfu Yenenler
        #Eser Yenenler
        #hamilelik
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