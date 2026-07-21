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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürültü kavgasında vahşet! Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!

        Gürültü kavgasında vahşet! Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!

        Isparta'da tam bir vahşet yaşandı. Kentin Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada, komşuları 20 yaşındaki N.Y. tarafından bıçaklanan Yüksel Uçar hayatını kaybetti, piyanist olan kızı Çilem Çağlar ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada, komşuları N.Y. (20) tarafından bıçaklanan Yüksel Uçar (59) hayatını kaybetti, kızı Çilem Çağlar (38) ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre N.Y. komşu polis tarafından gözaltına alındı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hamam Mahallesi’nde meydana geldi.

        N.Y. ile komşuları piyanist Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y. bıçakla Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta'ya sevk edildi. Polis, şüpheli N.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. N.Y. ilk ifadesinde, gürültü nedeniyle Çilem Çağlar ve Yüksel Uçar ile tartıştıklarını, ardından bıçakladığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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