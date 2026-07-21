Galatasaray'ın Leao transferinde parola: Ağustos!
Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için girişimlerini sürdürüyor. İlk hedefi Premier Lig olan Portekizli futbolcu ağustos ayında istediği teklifi alamazsa, sarı-kırmızılılar transferde devreye girecek.
Transferde önceliğini hücum bölgesine veren Galatasaray'da gündem Rafael Leao...
Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a önerildi.
Geçen sezon devre arasında Noa Lang'dan önce ilgilenilen Leao'ya sıcak bakanlar var.
Oyuncunun maaş beklentisi çift haneli rakamlar iken bu talebi karşılamayı kabul eden tek kulübün Galatasaray olduğu öğrenildi.
Leao'nun önceliği ise İngiltere'de Premier Lig'de top koşturmak...
Sarı-kırmızılı idareciler, Leao'nun ağustos ayına kadar istediği transferi yapamaması durumunda Galatasaray'a yeşil ışık yakabileceğini düşünüyor.
Milan'la olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Leao geçen sezon 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Leao 2018'de 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu.
Burada ikinci sıçramayı gerçekleştiren Portekizli yıldız 2019'da 60 milyon Euro'yla Milan'ın yolunu tuttu.