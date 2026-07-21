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        Galatasaray'ın Leao transferinde parola: Ağustos!

        Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için girişimlerini sürdürüyor. İlk hedefi Premier Lig olan Portekizli futbolcu ağustos ayında istediği teklifi alamazsa, sarı-kırmızılılar transferde devreye girecek.

        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Transferde önceliğini hücum bölgesine veren Galatasaray'da gündem Rafael Leao...

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        Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a önerildi.

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        Geçen sezon devre arasında Noa Lang'dan önce ilgilenilen Leao'ya sıcak bakanlar var.

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        Oyuncunun maaş beklentisi çift haneli rakamlar iken bu talebi karşılamayı kabul eden tek kulübün Galatasaray olduğu öğrenildi.

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        Leao'nun önceliği ise İngiltere'de Premier Lig'de top koşturmak...

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        Sarı-kırmızılı idareciler, Leao'nun ağustos ayına kadar istediği transferi yapamaması durumunda Galatasaray'a yeşil ışık yakabileceğini düşünüyor.

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        Milan'la olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Leao geçen sezon 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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        Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Leao 2018'de 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu.

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        Burada ikinci sıçramayı gerçekleştiren Portekizli yıldız 2019'da 60 milyon Euro'yla Milan'ın yolunu tuttu.

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