Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu! Masanın altında akılalmaz düzenek!

Akıllara durgunluk veren olay, 17 Temmuz günü Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Fatih'te 2 aydır çantacı dükkânı işleten yabancı uyruklu şüpheli, daha önce güven sağladığı iki farklı kuyumcudan 2'şer kilogram altın sipariş etti.

"BANKADAN PARA ÇEKECEĞİM"

Sipariş üzerine kuyumcular, altınları şüphelinin bulunduğu iş yerine götürerek teslim etti. Şüpheli, teslim aldığı 4 kilogram altını masanın altında bulunan kasaya koyduğunu ve ödemeyi getireceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı.

ŞOK EDEN YÖNTEM

İddiaya göre şüpheli, iş yerinde önceden hazırladığı kolili düzenek sayesinde masanın altındaki altınları dışarı çıkardı. Şüphelinin çalışanı olduğu iddia edilen kişi ise altınları koliden alarak iş hanından uzaklaştı. Bir süre şüphelinin dönmesini bekleyen kuyumcular, şüphelinin geri gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, akılalmaz düzeneği ortaya çıkardı.

REKLAM

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde çalışan kadının ifadesine başvurdu. Kadın, iş yeri sahibini yabancı uyruklu Peter Savich olarak tanıdığını belirtti. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin izini güvenlik kamerası kayıtlarından sürmeye başladı. Elde edilen görüntülerde, şüphelinin iş yerinde önceden hazırladığı düzenekle altınları dışarı çıkardığı ve planını adım adım uyguladığı anlar yer aldı.

PERUĞU YANMIŞ HALDE BULUNDU

Bölgede güvenlik kamerası çalışması yaparak şüphelilerin izini sürmeye devam eden ekipler, şüpheliyle ilgili ilginç detaylara ulaştı. Şüpheli Savich'in Zeytinburnu'ndaki bir ormanlık alana girdiğini ve 2 saat boyunca çıkmadığını belirledi. Bunun üzerine ormanlık alana giden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliye ait gömlek, gözlük, saç ve sakal peruğu ile yanmış cep telefonu ele geçirdi. Şüphelinin olay sonrası tanınmamak için dolandırıcılığı gerçekleştirirken peruk ve sahte sakal kullanarak kimliğini gizlediği ortaya çıktı.

2 SANTİMETRELİK LOGODAN TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin 2 ay boyunca peruk takarak çalıştığının ve kimliğini gizlediğinin ortaya çıkması üzerine, ormanlık alandan çıkan bir kişi kaş yapısı ile tişörtündeki 2 santimetrelik logodan Peter Savich diye bilinen zanlıyla benzerlik göstermesi üzerine takibe alındı. Üzerindeki tişört kamera görüntülerin de elde edilen dolandırıcının giydiği tişörtün rengi ve logosuyla benzerlik taşıması soruşturmayı derinleştirdi.

ÇALIŞAN TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda gerçek kimliği belirlenen Tigran P. ile bu sırada yanında bulunan ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Henrik S., olaydan bir gün sonra Büyükçekmece Sahili'nde piknik yaparken yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden Tigran P., çalışan tarafından Peter Savich olarak tanınan kişi şeklinde teşhis edildi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan, altın dolu çantanın çalınması dışında şüphelinin kılık değiştirmeden önce sokakta yürüyerek döviz bürosunda alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

1980'lere damga vuran ünlü dolandırıcı 'Raki' lakaplı Güney Zobu

MEŞHUR DOLANDIRICI "RAKİ"NİN YÖNTEMİ

Akılalmaz bu yöntemle dolandırıcılık yapan şüphelilerin kullandığı sistem, 1980'lere damga vuran "Raki" lakaplı ünlü dolandırıcı Güney Zobu'nun yöntemini akıllara getirdi.

Raki lakaplı ünlü dolandırıcı Güney Zobu, kiraladığı ofisin yan tarafında gizli bir bölüm oluşturuyor, iki oda arasına yerleştirdiği özel kasaya parayı mağdurun gözleri önünde koyduruyordu.

Ardından gizli bölmeden kasaya ulaşıp parayı alarak sırra kadem basıyordu. Yıllarca onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandıran bu sisteme ise "Kunduzi" adı veriliyordu.