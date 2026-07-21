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        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonuyla birlikte futbol oyun kurallarında önemli değişiklikler uygulanacak. Süper Lig'de değişen kurallar, ilk kez HT Spor ekranlarında aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonuyla birlikte futbol oyun kurallarında önemli değişiklikler uygulanacak. Dünya Kupası'nda kullanılan bazı uygulamaların da yer aldığı yeni düzenlemeler; VAR incelemeleri, oyuncu değişiklikleri, taç atışları ve sakatlık prosedürlerini kapsıyor.

        TFF'nin bu sezon itibarıyla Süper Lig'de uygulayacağı yeni kurallar:

        Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde, yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika oyuna giremeyecek.

        Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra bir dakika boyunca saha dışında kalacak. (Belli durumlar haricinde)

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        Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için;

        Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde, taç atışını rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde ise rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.

        VAR İNCELEME ALANI GENİŞLİYOR

        Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar, açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen, gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında devreye girebilecek.

        Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasındaki incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa, disiplin kurulları tarafından disiplin yaptırımı uygulanacak.

        SERİLENME MOLALARI

        Serinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına süresinin üç dakikayı geçmemesini sağlayacak.

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