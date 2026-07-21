"AİLEM SEÇİMLERİME SAYGI DUYUYOR"

Terim, "Aileniz yeni ilişkiniz hakkında ne düşünüyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ailem her şeyden önce hayatıma, kararlarıma ve seçimlerime saygı duyuyor. Ben 36 yaşında, kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş bir kadınım. Bu yüzden yaptığım seçimlerin ve hayatımla ilgili verdiğim kararların sorumluluğu da bana ait. Hayatımda hiçbir şeyi ailemden saklamam, onlara yalan söylemem. Aramızdaki ilişkinin temelinde karşılıklı güven, saygı ve açık iletişim var.