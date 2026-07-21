Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Buse Terim: İlk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı

        Buse Terim: İlk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı

        Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nasıl tanıştıklarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2024'te iki kızının babası Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni birlikteliğini 2025'in Aralık ayında sosyal medyada 'Batuson' adını kullan sevgilisiyle çektirdiği fotoğraflarla ilan etmişti.

        2

        Zaman zaman günlük hayatına dair kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim, bu kez özel hayatına dair merak edilen sorulara yanıt verdi.

        3

        Terim'e sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulması üzerine "Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık" sözleriyle karşılık verdi.

        4

        "O AN ETKİLENİP KİM OLDUĞUNU MERAK ETTİM"

        Buse Terim daha sonra "Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" ifadelerini kullandı.

        5

        "AİLEM SEÇİMLERİME SAYGI DUYUYOR"

        Terim, "Aileniz yeni ilişkiniz hakkında ne düşünüyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ailem her şeyden önce hayatıma, kararlarıma ve seçimlerime saygı duyuyor. Ben 36 yaşında, kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş bir kadınım. Bu yüzden yaptığım seçimlerin ve hayatımla ilgili verdiğim kararların sorumluluğu da bana ait. Hayatımda hiçbir şeyi ailemden saklamam, onlara yalan söylemem. Aramızdaki ilişkinin temelinde karşılıklı güven, saygı ve açık iletişim var.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haliç'te tur teknesinden denize düşerek yaşamını yitiren personelin yeni görüntüsü ortaya çıktı

        HALİÇ'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

        #buse terim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Rojin'in kıyafetinden DNA alınmamış
        Rojin'in kıyafetinden DNA alınmamış
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        ABD'den Küba iddiası
        ABD'den Küba iddiası
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Son görüntüler ortaya çıktı
        Son görüntüler ortaya çıktı
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?