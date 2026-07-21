Buse Terim: İlk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nasıl tanıştıklarını anlattı
2024'te iki kızının babası Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni birlikteliğini 2025'in Aralık ayında sosyal medyada 'Batuson' adını kullan sevgilisiyle çektirdiği fotoğraflarla ilan etmişti.
Zaman zaman günlük hayatına dair kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim, bu kez özel hayatına dair merak edilen sorulara yanıt verdi.
Terim'e sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulması üzerine "Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık" sözleriyle karşılık verdi.
"O AN ETKİLENİP KİM OLDUĞUNU MERAK ETTİM"
Buse Terim daha sonra "Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" ifadelerini kullandı.
"AİLEM SEÇİMLERİME SAYGI DUYUYOR"
Terim, "Aileniz yeni ilişkiniz hakkında ne düşünüyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ailem her şeyden önce hayatıma, kararlarıma ve seçimlerime saygı duyuyor. Ben 36 yaşında, kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş bir kadınım. Bu yüzden yaptığım seçimlerin ve hayatımla ilgili verdiğim kararların sorumluluğu da bana ait. Hayatımda hiçbir şeyi ailemden saklamam, onlara yalan söylemem. Aramızdaki ilişkinin temelinde karşılıklı güven, saygı ve açık iletişim var.