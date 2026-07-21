İnternetin gönderdiği ilk mesaj yarım kaldı: "LOGIN" yazmaya çalıştılar sistem çöktü!

Burası Haftasonu - 19 Temmuz 2026 (AHBAP Soruşturmasında Yeni Gözaltı)

ABD ordusu 8. gecede İran'ı vurdu. ABD'nin İran operasyonları genişliyor. AHBAP soruşturmasında yeni gözaltı. İstanbul için 4 deprem senaryosu. Ukrayna Rusya'yı İHA'larla hedef aldı. Artık bunun adı "Sonsuz savaş" mı? Arjantin'e antipati neden arttı? Final maçı heyecanı İspanya'da nasıl? Yargıtay'da... Daha Fazla Göster ABD ordusu 8. gecede İran'ı vurdu. ABD'nin İran operasyonları genişliyor. AHBAP soruşturmasında yeni gözaltı. İstanbul için 4 deprem senaryosu. Ukrayna Rusya'yı İHA'larla hedef aldı. Artık bunun adı "Sonsuz savaş" mı? Arjantin'e antipati neden arttı? Final maçı heyecanı İspanya'da nasıl? Yargıtay'dan düğün takısı kararı. En ilginç boşanma sebepleri neler? ABD'den Kanada'ya "Duman" vergisi. Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. İsrail Gazze'de bir evi vurdu. Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu; Habertürk Yazarı Oray Eğin, Hukukçu Avukat Sedef Selçuk, Manav Hakan Acar, Psikiyatrist Dr. Agah Aydın ve Hukukçu Yunus Emre Erdölen anlattı. Daha Az Göster