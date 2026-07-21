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        Haberler Yaşam İnternetin gönderdiği ilk mesaj yarım kaldı: "LOGIN" yazmaya çalıştılar sistem çöktü!

        İnternetin gönderdiği ilk mesaj yarım kaldı: "LOGIN" yazmaya çalıştılar sistem çöktü!

        Bugün milyarlarca insanın hayatının vazgeçilmezi olan internetin ilk günlerine, 1969 yılına gidiyoruz. Tarihte gönderilen ilk internet mesajının sadece iki harften oluştuğunu ve ardından sistemin tamamen çöktüğünü biliyor muydunuz? İşte tarihin akışını değiştiren o ilginç denemenin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        Bugün milyarlarca insanın her saniye kullandığı internetin ilk adımı, tam 55 yıl önce, sadece iki harften oluşan ve sonrasında çöken bir sistemle atıldı. İnsanlık tarihini değiştiren ilk internet mesajı, planlanan kelimenin tamamlanamamasıyla yarım kalan trajikomik bir denemeydi. Oda büyüklüğündeki bilgisayarların saniyeler içinde devasa veriler aktarabildiği modern çağa ulaşmadan önce, dijital dünyanın emekleme dönemi oldukça sarsıntılı başladı.

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        DÜNYAYI DEĞİŞTİREN PROJE SADECE İKİ BİLGİSAYAR ARASINDA BAŞLADI

        29 Ekim 1969 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki California Üniversitesi (UCLA) ve Stanford Araştırma Enstitüsü (SRI) arasında tarihi bir bağlantı kuruldu. O dönem ARPANET olarak adlandırılan bu kapalı ağ, bugünkü devasa küresel internetin doğrudan atasıydı.

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        UCLA'daki 21 yaşındaki bilgisayar bilimleri öğrencisi Charley Kline, Stanford'daki bilgisayara uzaktan bağlanmak için kolları sıvadığında, aslında yepyeni bir çağın kapısını araladığının farkında değildi. Her iki taraftaki bilgisayarlar da devasa boyutlardaydı ve veri aktarımı normal bir telefon hattı üzerinden sağlanıyordu.

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        İLK İNTERNET MESAJI İÇİN SEÇİLEN KELİME OLDUKÇA BASİTTİ

        Hedeflenen işlem teoride son derece netti: UCLA bilgisayarından yüzlerce kilometre uzaklıktaki Stanford bilgisayarına "LOGIN" (giriş) kelimesini göndermek. Saatler gece 22.30'u gösterdiğinde Kline klavyenin başına geçti ve ilk harf olan "L" tuşuna bastı.

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        Stanford tarafındaki araştırmacı Bill Duvall, telefon hattı üzerinden harfin kendi ekranında belirdiğini sözlü olarak teyit etti. Ardından "O" harfi de sorunsuz bir şekilde karşı tarafa iletildi. Her şey mükemmel ilerliyor gibi görünüyordu.

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        SİSTEM "LOGIN" YAZAMADAN BÜYÜK BİR ÇÖKÜNTÜYE UĞRADI

        İşler tam da klavyedeki "G" harfine basıldığında ters gitmeye başladı. Ağın henüz çok yeni olan altyapısı bu veri akışını kaldıramadı ve sistem aniden çöktü. Böylece tarihe geçen ilk internet mesajı, hedeflenen giriş komutu yerine sadece "LO" olarak kayıtlara geçti.

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        Çoğu okuyucunun bilmediği ilginç bir detay ise, bu başarısızlığın o dönemdeki uzmanlar tarafından büyük bir panik yaratmamasıydı; aksine iki harfin bile yüzlerce kilometre öteye iletilmiş olması büyük bir devrim kabul ediliyordu. Milyarlarca dolarlık teknoloji endüstrisinin ilk kelimesi, İngilizcede "İşte, bak!" anlamına gelen "lo" kelimesine denk düşen yarım bir heceden ibaretti.

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        YARIM KALAN MESAJIN ARDINDAN GELEN KÜRESEL DEVRİM

        Sistemdeki bellek yetersizliği kaynaklı çökme sorunu, yaklaşık bir saat süren yoğun bir donanım müdahalesinin ardından giderildi. Gece yarısına yaklaşırken Kline ve ekibi, bağlantıyı yeniden kurarak "LOGIN" kelimesinin tamamını başarıyla Stanford'a ulaştırmayı başardı.

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        Ancak o ilk başarısız deneme, dijital dünyanın en tuhaf başlangıç hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bugün dünyanın bir ucundan diğer ucuna saniyenin onda biri hızında gönderdiğimiz gigabaytlarca verinin kökeninde, 1969 yılının o serin ekim akşamında yaşanan bu küçük teknik aksaklık yatıyor.

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