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        Haberler Gündem Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!

        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!

        SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!

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