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        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı: Rafael Leao

        Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Milan'da kariyerini sürdüren Portekizli kanat Rafael Leao ile ilgilendiği iddia edildi. 27 yaşındaki yıldızın cazip bir teklifin gelmesi halinde Türkiye'ye sıcak bakabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        F.BAHÇE VE G.SARAY'IN LEAO YARIŞI

        İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, iki ezeli rakibin Milan'da kariyerini sürdüren 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'yla ilgilendiği belirtildi.

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        LEAO'NUN TÜRKİYE KARARI

        Rafael Leao, beklentilerini karşılayacak bir teklif alması halinde Türkiye transferine sıcak bakabileceği aktarıldı.

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        CHELSEA DE İLGİLENİYOR

        Tecrübeli oyuncuyla Chelsea'nin de ilgisinin bulunduğu, fakat İngiliz ekibinin ilgisine rağmen halen transferde somut bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

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        SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

        Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak görülüyor...

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        Geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maça çıkan Leao, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.968 dakika sahada kaldı.

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