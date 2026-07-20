Özcan Alper'den Kazım Koyuncu filmi geliyor: Cem Yılmaz sürprizi

Karadeniz'in asi sesi, milyonların hafızasında yer eden şarkıları ve yaşam mücadelesiyle kuşaklara ilham veren Kazım Koyuncu'nun hayatı, 'Kazım Koyuncu: Yarım Kalan' filmiyle ilk kez sinemaya uyarlanıyor. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yüksek prodüksiyon ölçeği, uluslararası teknik ekibi ve yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, şimdiden sezonun en merak edilen yerli filmleri arasına girdi.

Filmin yönetmen koltuğunda, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan filmleriyle tanınan Özcan Alper oturuyor. Filmin senaryosunu Özcan Alper, Murat Uyurkulak ve Erman Bostan kaleme alırken; görüntü yönetmenliğini ise Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Joerg Gruber üstleniyor.

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Filmin uluslararası ölçekte dikkat çeken bir diğer hazırlık süreci ise Kazım Koyuncu’ya hayat verecek Cem Yiğit Üzümoğlu’nun fiziksel dönüşümü olacak. Karaktere ait yüz anatomisini ve görünümünü gerçeğe en yakın şekilde yeniden yaratmak amacıyla, Almanya’dan dünyaca tanınan makyaj tasarımcısı Jekaterina Oertel projeye dahil oldu.

Oertel; Run Lola Run, Night Train to Lisbon, Tár ve John Wick: Chapter 4 gibi uluslararası yapımlardaki çalışmalarıyla tanınıyor. Kariyeri boyunca Cate Blanchett, Keanu Reeves, Jeremy Irons ve Franka Potente gibi dünya sinemasının önemli isimlerinin yer aldığı projelerde görev alan Oertel, film için Cem Yiğit Üzümoğlu’na özel prostetik makyaj ve karakter tasarımı hazırlayacak.

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KADRODA SÜRPRİZ İSİMLER

Filmin en büyük sürprizlerinden biri, oyuncu kadrosu. Cem Yılmaz, Kazım Koyuncu'nun babası Cavit karakteriyle kamera karşısına geçiyor. Annesi Hüsniye'yi Ayça Bingöl, Kazım'ın yaşamında önemli yere sahip karakterlerden Gönül'ü Şifanur Gül, Türkan'ı Bige Önal, Ceren'i ise Aslıhan Kapansahin canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Baran Bölükbaşı, İlker Sami Kılıç ve Onur Durmaz gibi yetenekli isimler de yer alıyor.

'Kazım Koyuncu: Yarım Kalan', yalnızca bir müzik yolculuğunu anlatmıyor. Çocukluğundan başlayan hikaye; ailesini, dostluklarını, politik duruşunu, doğayla kurduğu bağı, Karadeniz'in kültürel hafızasını ve Türkiye'nin yakın dönemine bıraktığı güçlü izi sinemanın evrensel diliyle beyazperdeye taşıyor.

Ağustos ayında İstanbul ve Doğu Karadeniz'in farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek çekimler için kapsamlı bir prodüksiyon hazırlığı yürütülüyor. İlk teaser ve afişin önümüzdeki aylarda paylaşılması bekleniyor.

Filmin yapımcılığını Soner Alper ve Deniz Tosun üstlenirken; ortak yapımcılar arasında Aytun Aktan Bahçeci ve Ali Rıza Çelik yer alıyor.

'Kazım Koyuncu Yarım Kalan' filmi, 1 Ocak 2027'de gösterime girecek.