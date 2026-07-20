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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal: Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz

        İsmail Kartal: Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırlayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerin kadroda yer alıp almayacağını açıklayan Kartal, ""Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 16:58 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 21.00’de Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

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        "RAKİBİMİZİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ AŞAĞI YUKARI FARK EDİYORUZ"

        Rakibin son maçlarını izlediklerini söyleyen İsmail Kartal, “Rakibi izledik, analizleri yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin son maçlarını izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Rakip takımın hocası baya bir hırslı. ‘Bu maça özel hazırlanıyorum’ diye açıklaması var. Kendi taraftarımızın önünde iyi mücadele edip, iyi bir skor alarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz. Kampta da iyi çalıştık. İyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İyi bir skorla herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

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        "BERABER ÇALIŞTIĞIM OYUNCULAR BENİM NE İSTEDİĞİMİ BİLİYORLAR"

        Oyuncuların kendi sistemini benimsediğini belirten Kartal, “Geçmişte beraber çalıştığım oyuncular benim ne istediğimi biliyorlar. Antrenmanlarda, taktiklerde benim oyunculara çok net söylemlerim var. Bunlar çok çalışarak oluyor. Onlar da bunu çok iyi, kolayca yapabileceklerini bildikleri için kendilerini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımız da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini ve mutlu olduklarını söylediler” dedi.

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        "AKE VE GREENWOOD BÜYÜK İHTİMALLE OLACAKLAR"

        Yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood’un Gornik Zabrze ile oynayacakları maçların listende büyük ihtimalle olacağını söyleyen İsmail Kartal, “Liste bu akşam belli olacak. Ake ve Greenwood büyük ihtimalle olacaklar. Greenwood tam yüzde 100 hazır değil. Ake ona göre daha iyi ve hazır durumda. İkisi de kadroda olacaklar. Oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğim” ifadelerini kullandı.

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        "MARCO ASENSİO YARIN İLK 11’DE OYNAMAYACAK"

        Yarın oynanacak maçta Marco Asensio forma giyecek mi şeklinde gelen soruya Kartal, “Marco Asensio yarın ilk 11’de oynamayacak. Daha hazır değil. Kampın birinci bölümünde bireysel antrenmanlar yaptı. Avusturya’da birkaç antrenmana çıktı. Yeni yeni takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Kendisinin yüzde 100 hazır olduğunu gördüğümüzde kadroda yerini alabilir” şeklinde cevap verdi.

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        Tecrübeli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

        “Taraftarlarımız bugüne kadar Fenerbahçe’de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da çok büyük destek verdiler. Sevgilerini ve saygılarını gösterdiler. Bu yaklaşımlarının tarifi yok. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Sadece 1 Süper Kupa kazandım. Şampiyonluk kupası kazanamadım. Şampiyonlukla bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu sene de güçlü oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.”

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        "KADROMUZ BAŞLANGIÇ İÇİN YETERLİ"

        Kadro derinliğinin sorulması üzerine Kartal, “Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Çok değerli oyuncularımız var. Belki duruma göre 1-2 tane daha transfer yapabiliriz. Bunun 1 tanesi kontenjan olabilir. 10+4 kuralı şu an bizim en sıkıntılı olduğumuz konu” dedi.

        Polonya futbolunun tarzından bahseden İsmail Kartal, “Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan bir kültür. Bizim rakibimizin de güçlü bir santrforu ve hızlı bir kanat oyuncuları var. 2 tane de derin koşular yapabilen 8 numaraları var. Oynadıkları maçları izledik. Hafife alınacak bir takım değil. Disiplinli ve koşan bir takım. İnşallah yarın akşam güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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        "ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KALMAK İSTİYORUZ"

        Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak istediklerini söyleyen Kartal, “Hem ekonomik hem sportif başarı açısından Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu uzun zamandır Fenerbahçe’de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Hem kulübün kasasına para girecek hem de taraftarların beklentisine cevap vermiş olacağız. Biz bunu çok istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerekiyor. Bu transferlerin karşısında bunu da yapmamız gerekiyor” sözlerini dile getirdi.

        2023-24 sezonunda Avrupa’dan elendikleri dönemin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, “O sezon en başarılı takımı bizdik. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Elendiğimiz maçta 5 stoperin 5’i de sakattı. O gün Yusuf Akçiçek’i oynattık. Sonra Mourinho da devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro kazandırmış olduk. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. O günkü şartlar oydu. Olympiakos maçını burada 1-0 yendik, penaltıyla elendik. Orada 3-2 kaybettik ama maçı kazanabilirdik. Bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. En çok puan alan, ülke puanı kazandıran bizdik” dedi.

        Son olarak taktiksel planlarından bahseden Kartal, “Rakibe göre 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-2-5 de oynayabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

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