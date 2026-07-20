İsmail Kartal: Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KALMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak istediklerini söyleyen Kartal, “Hem ekonomik hem sportif başarı açısından Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu uzun zamandır Fenerbahçe’de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Hem kulübün kasasına para girecek hem de taraftarların beklentisine cevap vermiş olacağız. Biz bunu çok istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerekiyor. Bu transferlerin karşısında bunu da yapmamız gerekiyor” sözlerini dile getirdi.

2023-24 sezonunda Avrupa’dan elendikleri dönemin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, “O sezon en başarılı takımı bizdik. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Elendiğimiz maçta 5 stoperin 5’i de sakattı. O gün Yusuf Akçiçek’i oynattık. Sonra Mourinho da devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro kazandırmış olduk. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. O günkü şartlar oydu. Olympiakos maçını burada 1-0 yendik, penaltıyla elendik. Orada 3-2 kaybettik ama maçı kazanabilirdik. Bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. En çok puan alan, ülke puanı kazandıran bizdik” dedi.

Son olarak taktiksel planlarından bahseden Kartal, “Rakibe göre 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-2-5 de oynayabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.