Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!

Sıkı denetimler, Sarıyer Köybaşı Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, hem korsan vale olarak faaliyet gösteren kişileri hem de trafiği aksatan usulsüz parkları tek tek denetledi. Yapılan kontrollerde, trafik akışını engelleyen ve yasak alanlara park edilen araçlarla ilgili çok sayıda işlem yapıldı.

54 AYRI İHLAL TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde; trafiği engelleyecek şekilde yol üzerine engel koyanlara 4, taksi ve toplu taşıma duraklarında park edenlere 1, duraklamanın yasak olduğu alanlara park edenlere 17, park halindeki araçların çıkışını engelleyecek şekilde park edenlere 29, toplu taşıma duraklarına 15 metreden yakın park edenlere 1 ve yaya kaldırımlarına park edenlere ise 2 işlem yapıldı. Toplam 54 trafik ihlali nedeniyle sürücülere 84 bin 948 TL idari para cezası kesildi.

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BELGESİZ VALELER YAKALANDI

Denetimler sırasında vale belgesi bulunmadığı belirlenen Y.Ş. (42) ile K.Ş. (33) isimli iki kişi de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Şüphelilerin, yetkili kurumdan işletme izni bulunmamasına rağmen yol kenarında park hizmeti vererek ücret aldıkları ya da almaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

TÜM ANLAR KAMERAYA ÇEKİLDİ

Yakalanan iki şüpheli hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesi kapsamında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin dosyalarının, ikmalen adli makamlara gönderileceği öğrenildi.

Yapılan sıkı denetimin tüm anları kamera tarafından çekilerek kayıt altına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, korsan vale ve "değnekçilik" faaliyetlerine yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirdi.