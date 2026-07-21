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        Haberler Dünya Trump'tan yeni Air Force One uçağının "en üst seviyeye" çıkarılacağı açıklaması

        Trump'tan yeni Air Force One uçağının "en üst seviyeye" çıkarılacağı açıklaması

        ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One uçağının "en üst seviyeye" çıkarılmak üzere modernizasyon sürecinden geçeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
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        ABD Başkanı Donald Trump, Katar tarafından bağışlanan yeni Air Force One uçağının "en üst seviyeye" çıkarılmak üzere modernizasyon sürecinden geçeceğini söyledi.

        New York Times gazetesinin haberine göre, Trump New Jersey'den Washington'a dönmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Bir gazetecinin "Bu uçakta füze savunma sistemi bulunmuyor. Neden bu uçakla uçuyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Trump, uçağın çok fazla donanımının olduğu yorumunda bulunarak, "Anladığım kadarıyla yaklaşık bir ay içinde onu en üst seviyeye çıkarmak için gönderecekler." ifadesini kullandı.

        Trump, söz konusu sürecin yaklaşık bir ay süreceğini kaydederken, uçağa hangi özellikler ekleneceğine dair detay vermedi.

        New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yeni başkanlık uçağının, füze savunma yetenekleri dahil önceki modelde bulunan savunma yeteneklerine sahip olmadığı iddia edilmişti.​​​​​​​

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