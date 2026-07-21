SÖZLÜKTEKİ YENİ KELİME: ANEMOIA NEDIR?

Aslında hepimiz "nostalji" kelimesini yakından tanıyoruz. Ancak nostalji, sadece kendi yaşadığımız, tatlı anılarla hatırladığımız geçmişimizi özlemektir. Hiç yaşanmamış bir geçmişe duyulan o derin hasret için ise yakın zamana kadar dilde tam bir karşılık yoktu. İşte tam bu noktada devreye Anemoia giriyor.

Kelime anlamı tam olarak şu: Hiç deneyimlenmemiş bir zamana karşı duyulan nostalji. Yani anne babanızın gençlik yıllarına, 90'ların o samimi sokak kültürüne ya da internetin henüz hayatımızı ele geçirmediği dönemlere duyduğunuz o hem tanıdık hem de yabancı özlem...