YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLDEN ÇIKTI? MEB 2026 YKS Türkiye birincisi kim oldu? YKS sınavında bu yıl kaç birinci var?
2026 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından milyonlarca adayın gözü bu kez Türkiye birincilerine çevrildi. "YKS birincileri hangi ilden çıktı, 2026 YKS Türkiye birincisi kim oldu, YKS'de bu yıl kaç birinci var, kaç kişi full çekti?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TYT, AYT ve YDT oturumlarında dereceye giren adayları kamuoyuyla paylaşırken, başarılı öğrenciler 2026 YKS'ye damga vurdu. İşte 2026 YKS birincilerinin isimleri, illeri ve sınava ilişkin tüm detaylar…
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği 2026 YKS sonuçları erişime açıldı, sınav maratonunun şampiyonları da belli oldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte "2026 YKS Türkiye birincisi kim oldu?", "YKS birincileri hangi şehirlerden çıktı?" ve "Bu yıl kaç aday tam puan alarak zirveye yerleşti?" soruları üst sıralara yükseldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıkladığı derece listesiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarında Türkiye'nin en başarılı adayları netleşirken, sınavın öne çıkan başarı hikâyeleri de dikkat çekti. İşte merak edilenler...
YKS BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-YKS'de dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:
"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincilerimiz; İlker Uyanıker Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İstanbul, Abdullah Uslu Eskişehir Fatih Fen Lisesi-Eskişehir, Miraç Koşar, Şanlıurfa Fen Lisesi-Şanlıurfa Doğa Erdemir, Kadıköy Anadolu Lisesi-İstanbul, Şerif Efe Dartar, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz; sayısal alanında Şerif Efe Dartar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, sözel alanında Enes Salahaddin Coşkun Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, eşit ağırlık alanında Tuğsem Bahar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul.
Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz; Almanca Eylül Uyar Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Ammar Moataz Mohamed Ibrahım Mahmoud Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Sena İlhan Açık Öğretim Lisesi-Denizli, İngilizce Doğa Erdemir Kadıköy Anadolu Lisesi-İstanbul, Rusça Ela Demirel Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi-İstanbul ."
KADIN ADAYLARIN SINAVA KATILIM ORANI DAHA YÜKSEK
Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sının sınava katıldığını, 170 bin 551 adayın ise sınava girmediğini bildirdi.
AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ünün sınava katıldığını aktaran Ersoy, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270'inin sınava katıldığını, 60 bin 370 adayın bu oturuma girmediği bilgisini paylaştı.
TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 91,48'inin, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 94,21'inin, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,09'unun, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,33'ünün sınava katıldığını bildiren Ersoy, YDT'de ise erkeklerde yüzde 63,81, kadın adayların ise yüzde 74,99'unun oturuma katıldığının altını çizerek, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranlarının daha yüksek olduğunu kaydetti. AYT'deki 11 alt testten 8'inde erkek adayların, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek.