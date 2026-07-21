Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 43° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

RİZE °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık