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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı! Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var

        Meteoroloji'den uyarı! Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak hava etkili olacak. İstanbul'da 32, Ankara'da 34, İzmir ve Antalya'da 38 ve Diyarbakır'da 41 derece ölçülmesi bekleniyor. Diğer yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde yağmur geçişleri görülebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 07:18 Güncelleme:
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        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 43°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 37°C

        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 36°C

        Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        RİZE °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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