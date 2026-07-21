Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.070,98 %0,64
        DOLAR 47,1986 %0,02
        EURO 53,9147 %0,09
        GRAM ALTIN 6.170,17 %1,50
        FAİZ 41,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 88,31 %3,22
        BITCOIN 65.680,00 %0,54
        GBP/TRY 63,4946 %0,17
        EUR/USD 1,1418 %0,04
        BRENT 88,32 %-1,01
        ÇEYREK ALTIN 10.087,14 %1,49
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren AB’de 975 bin işçiyi Türkiye finanse etti

        AB’de 975 bin işçiyi Türkiye finanse etti

        Avrupa Birliği'nden dünyanın geri kalan ülkelerine gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatının AB genelindeki istihdama katkısı 31,6 milyon kişi oldu. Türkiye, yaptığı ithalatla AB ülkelerinde istihdam edilen toplam 975 bin işçiyi finanse etti. Türkiye, ithalat yoluyla AB istihdamına katkı bakımından dünyada beşinci sırada yer aldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'den AB istihdamına destek

        Avrupa İstatistik Bürosu (EUROSTAT), Avrupa Birliği ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı ihracatın her bir üye ülkede yarattığı katma değeri analiz etti. Buna göre, 2024 yılında AB’nin dünyanın geri kalan ülkelerine yaptığı ihracat AB’de 2 trilyon 905 milyar avro brüt katma değer yarattı. Bu tutar, AB’nin toplam brüt katma değerinin yüzde 17,9’unu oluşturdu. 2010 yılında bu oran yüzde 14,0 düzeyinde bulunuyordu.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        2024 yılında AB ülkelerinde çalışan 32,9 milyon kişi, AB dışı ülkelere yapılan ihracatın desteğiyle istihdam edildi. Başka bir ifadeyle, AB’deki toplam istihdamın yüzde 15’ini oluşturan işçi, diğer ülkelere yapılan ihracatla finanse edildi. 2010 yılında bu oran yüzde 12,1 olarak hesaplandı.

        REKLAM

        EUROSTAT, ayrıca AB dışı ülkeler tarafından mal ve hizmetlerin “nihai kullanımında” yer alan AB katma değerini ve istihdamını analiz etti. AB dışı ülkelerde ürünlerin nihai kullanımı 2024 yılında 2 trilyon 788 milyar avro brüt katma değer yarattı. Bunun AB istihdamına katkısı ise 31 milyon 595 bin kişi olarak hesaplandı.

        AB dışı ülkelere yapılan ihracattan kaynaklanan katma değerin 675,8 milyar avroluk kısmını Almanya yarattı. Bu ülkeyi Fransa (389,3 milyar avro), İrlanda (280,8 milyar avro), İtalya (271,0 milyar avro) ve Hollanda (231,6 milyar avro) izledi.

        TÜRKİYE İHRACATTA 7, İSTİHDAMDA 5’İNCİ SIRADA

        AB ülkelerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatının AB’de yarattığı 2 trilyon 788 milyar avroluk katma değer ve 31,6 milyon kişilik istihdamın ülkelere göre dağılımında ilk sırayı ABD alıyor. ABD’nin mal ve hizmet alımları AB’de 585,8 milyar avro katma değer yaratırken, 6 milyon AB işçisinin istihdamını destekledi. Mal ve hizmet ihracatının AB’de yarattığı katma değer bakımından ABD’yi Çin (289,8 milyar avro), İngiltere (276 milyar avro), İsviçre (126,6 milyar avro), Hindistan (89,6 milyar avro), Japonya (87,9 milyar avro) ve Türkiye (77,1 milyar avro) izledi.

        Mal ve hizmet ihracatının AB’deki istihdama katkısı bakımından ise Türkiye beşinci sırada yer aldı. İlk sırayı 6 milyon 30 bin kişi ile ABD alırken, bu ülkeyi İngiltere (3 milyon 358 bin kişi), Çin (3 milyon 106 binkişi), İsviçre (1 milyon 476 bin kişi), Türkiye (975 bin kişi), Hindistan (967 bin kişi), Japonya (921 bin kişi) izledi.

        Türkiye’nin AB’nin mal ve hizmet ihracatındaki payı, AB katma değerine ve istihdamına katkısı gümrük birliğinde adil revizyon taleplerinde ne kadar haklı olduğunu da ortaya koyuyor. Türkiye, AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına dahil edilmeyip bu ülkeler ile tek tek pazarlık masasına oturmak zorunda bırakıldığı için de haksız bir uygulama ile karşı karşıya bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahmut Orhan, Alaçatı semt pazarında konser verdi

        Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, Alaçatı semt pazarında kurduğu ekipmanlarla alışveriş yapanlara sürpriz bir konser verdi. Orhan'a, sevgilisi Daria Iakubchik de eşlik etti  

        #AB
        #Eurostat
        #ihracat
        #istihdam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"