AB’de 975 bin işçiyi Türkiye finanse etti

Avrupa İstatistik Bürosu (EUROSTAT), Avrupa Birliği ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı ihracatın her bir üye ülkede yarattığı katma değeri analiz etti. Buna göre, 2024 yılında AB’nin dünyanın geri kalan ülkelerine yaptığı ihracat AB’de 2 trilyon 905 milyar avro brüt katma değer yarattı. Bu tutar, AB’nin toplam brüt katma değerinin yüzde 17,9’unu oluşturdu. 2010 yılında bu oran yüzde 14,0 düzeyinde bulunuyordu.

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2024 yılında AB ülkelerinde çalışan 32,9 milyon kişi, AB dışı ülkelere yapılan ihracatın desteğiyle istihdam edildi. Başka bir ifadeyle, AB’deki toplam istihdamın yüzde 15’ini oluşturan işçi, diğer ülkelere yapılan ihracatla finanse edildi. 2010 yılında bu oran yüzde 12,1 olarak hesaplandı.

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EUROSTAT, ayrıca AB dışı ülkeler tarafından mal ve hizmetlerin “nihai kullanımında” yer alan AB katma değerini ve istihdamını analiz etti. AB dışı ülkelerde ürünlerin nihai kullanımı 2024 yılında 2 trilyon 788 milyar avro brüt katma değer yarattı. Bunun AB istihdamına katkısı ise 31 milyon 595 bin kişi olarak hesaplandı.

AB dışı ülkelere yapılan ihracattan kaynaklanan katma değerin 675,8 milyar avroluk kısmını Almanya yarattı. Bu ülkeyi Fransa (389,3 milyar avro), İrlanda (280,8 milyar avro), İtalya (271,0 milyar avro) ve Hollanda (231,6 milyar avro) izledi.

TÜRKİYE İHRACATTA 7, İSTİHDAMDA 5’İNCİ SIRADA

AB ülkelerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatının AB’de yarattığı 2 trilyon 788 milyar avroluk katma değer ve 31,6 milyon kişilik istihdamın ülkelere göre dağılımında ilk sırayı ABD alıyor. ABD’nin mal ve hizmet alımları AB’de 585,8 milyar avro katma değer yaratırken, 6 milyon AB işçisinin istihdamını destekledi. Mal ve hizmet ihracatının AB’de yarattığı katma değer bakımından ABD’yi Çin (289,8 milyar avro), İngiltere (276 milyar avro), İsviçre (126,6 milyar avro), Hindistan (89,6 milyar avro), Japonya (87,9 milyar avro) ve Türkiye (77,1 milyar avro) izledi.

Mal ve hizmet ihracatının AB’deki istihdama katkısı bakımından ise Türkiye beşinci sırada yer aldı. İlk sırayı 6 milyon 30 bin kişi ile ABD alırken, bu ülkeyi İngiltere (3 milyon 358 bin kişi), Çin (3 milyon 106 binkişi), İsviçre (1 milyon 476 bin kişi), Türkiye (975 bin kişi), Hindistan (967 bin kişi), Japonya (921 bin kişi) izledi.

Türkiye’nin AB’nin mal ve hizmet ihracatındaki payı, AB katma değerine ve istihdamına katkısı gümrük birliğinde adil revizyon taleplerinde ne kadar haklı olduğunu da ortaya koyuyor. Türkiye, AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına dahil edilmeyip bu ülkeler ile tek tek pazarlık masasına oturmak zorunda bırakıldığı için de haksız bir uygulama ile karşı karşıya bulunuyor.