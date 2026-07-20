Galatasaray'da Lemina gelişmesi: Pürüz giderildi!
Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Daha önce 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varan taraflar arasındaki pürüzler giderilirken, Gabonlu futbolcunun Avusturya kampında takımla birlikte olması bekleniyor.
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 22:41 Güncelleme:
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Galatasaray, Gabonlu yıldızı Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
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Mario Lemina ile görüşmeleri bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yürütüyordu ve 1+1 sezonluk prensip anlaşmasına da mayıs itibarıyla varılmıştı.
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PÜRÜZ GİDERİLDİ
Prensip anlaşmasının ardından tekrardan masaya oturan taraflar bir süredir anlaşamamıştı. Bugün aradaki pürüzler giderildi ve Lemina ile anlaşma sağlandı.