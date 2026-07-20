İtalyan basını duyurdu: Galatasaray için Christian Pulisic iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Milan'ın yıldızı Christian Pulisic için ilk temasın kurulduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Lesley Ugochukwu transferinin ardından Galatasaray'da gözler yapılacak diğer transferlere çevrildi.
Bu doğrultuda Galatasaray için İtalya'dan Christian Pulisic iddiası gündeme geldi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Milan forması giyen 27 yaşındaki Pulisic, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.
Galatasaray'ın ABD'li oyuncuya ilgisinin şu anda bir ön araştırma olduğu ve sarı-kırmızılıların transferin şartlarıyla ilgili bilgi topladığı belirtildi.
Milan'ın ise Galatasaray'ın ilgilendiği Pulisic'i bırakmak istemediği aktarıldı. Kulüp yönetiminin ve sahibi Gerry Cardinale'nin, Amerikalı yıldızı takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve gelecek sezonun kadro planlamasında da oyuncuya yer verdiği belirtildi.
Milan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunun Amerikalı oyuncu, bu sezon takımıyla 30 maça çıkarken 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.