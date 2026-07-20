İtalyan basını duyurdu: Galatasaray için Christian Pulisic iddiası!

Milan'ın ise Galatasaray'ın ilgilendiği Pulisic'i bırakmak istemediği aktarıldı. Kulüp yönetiminin ve sahibi Gerry Cardinale'nin, Amerikalı yıldızı takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve gelecek sezonun kadro planlamasında da oyuncuya yer verdiği belirtildi.