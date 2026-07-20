Ed Westwick, ailesiyle Bodrum'da
'Gossip Girl' oyuncusu Ed Westwick, tatil için yeniden Bodrum'u tercih etti. Ünlü oyuncu, ailesiyle geçirdiği anları ve Türk lezzetlerini deneyimlediği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı
Bir dönemin popüler gençlik dizisi 'Gossip Girl'ün yıldızı İngiliz oyuncu Ed Westwick, rotasını bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.
2024 yılında meslektaşı Amy Jackson ile evlenen, geçtiğimiz yıl da ilk çocuğu Oscar Alexander Westwick'i kucağına alan oyuncu, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Oyuncu, güneşin ve denizin tadını çıkararak yorgunluk attı ve enerji depoladı.
Ed Westwick, tatilinden kesitleri ise "En iyi manzaralar" notuyla 10,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
Westwick, tatil boyunca oğluyla ve eşinin önceki birlikteliğinden dünyaya gelen Andreas Jax Panayiotou ile yakından ilgilendi.
Ayrıca Türk lezzetlerinin de tadını çıkaran 39 yaşındaki oyuncu; baklava, sütlaç ve Türk kahvesi paylaşımlarıyla o anları takipçilerinin beğenisine sundu.