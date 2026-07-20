Ed Westwick, ailesiyle Bodrum'da

Hayatın İçinden - 18 Temmuz 2026 (Yazar Tarık Tufan: "Yaşadığımız Çağ İnsanı İkiye Böldü")

Habertürk TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programında Mehtap Tekin'in konuğu Senarist ve Yazar Tarık Tufan oldu. Tarık Tufan, yeni kitabı "Gece Açan Çiçekler"in ortaya çıkış serüvenini anlatırken, insanın karanlık yönleri, hüznün yaratıcı gücü ve geçmişin üzerimizdeki aşılmaz etkisi üze... Daha Fazla Göster Habertürk TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programında Mehtap Tekin'in konuğu Senarist ve Yazar Tarık Tufan oldu. Tarık Tufan, yeni kitabı "Gece Açan Çiçekler"in ortaya çıkış serüvenini anlatırken, insanın karanlık yönleri, hüznün yaratıcı gücü ve geçmişin üzerimizdeki aşılmaz etkisi üzerine derinlikli değerlendirmelerde bulundu. Daha Az Göster