Ed Westwick, tatil için Bodrum'u seçti
Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ünlü İngiliz oyuncu, kiraladığı tekneyle Bodrum'un koylarını keşfetti
Ed Westwick...
'DarkGame', 'Romeo & Juliet', 'Enemy Lines', 'Last Fight' gibi filmlerde rol alan İngiliz oyuncu, Türkiye'ye geldi.
Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ed Westwick, kiraladığı yatla Cennet Koyu'na demirledi.
Amy Louise Jackson...
2013'te bir derginin yaptığı ankette 'En Çok Arzulanan Kadınlar' listesinde yer aldı.
Amy Louise Jackson, 2009'da dünya gençler güzellik yarışması olan Miss Teen World'de birinci olduktan sonra 15 yaşında modelliğe başladı. 2010'da başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar 16 filmde rol aldı.
Ed Westwick ile Amy Louise Jackson, Cennet Koyu'ndaki zamanlarını teknede geçirmeyi tercih etti.
Ed Westwick, bir süre sonra Cennet Koyu'ndan ayrılarak Bodrum'un diğer koylarını keşfe çıktı.
Jessica Michel Serfaty...
Ed Westwick'in 2018'de ayrıldığı ABD'li oyuncu Jessica Michel Serfaty , 2019'da aşk yaşadığı iş insanı Kaan Günay ile birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı. Serfaty ile Günay, birlikteliklerinin 6'ncı ayında nişalandı. Ne var ki 2021'de evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde sürpriz bir kararla ayrıldı.