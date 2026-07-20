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        Haberler Dünya Donald Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler

        Donald Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini kat kat ödeyecek. Bu talimat, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm liderlere iletildi." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" belirtti.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Netanyahu ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.

        "İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini ifade etti.

        Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece "hiçbir şekilde ve koşulda gözaltına alınmayacağını" ifade ederek, Netanyahu'nun, İran'a karşı "mücadele verdiğini" savundu.

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        ABD Başkanı Trump, gözaltına alınması gerekenlerin İran'ı "ölüm ve yıkıma sürükleyen kişiler" olduğunu ve bunun yıllar önce selefleri tarafından çözülmüş olması gerektiğini öne sürdü.

        HUMEYN ŞEHRİNE SALDIRI

        ABD’nin İran’ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrine saldırı düzenlediği bildirildi.

        İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 19.00’da Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi.

        Merkezi Valiliği, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, maddi hasara dair ise incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

        *Fotoğraf: AFP

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