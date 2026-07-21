Brent petrolde 120 dolar senaryosu

Petrol fiyatları salı günü diplomatik çözüm ve ateşkes beklentileri ile düşerek 90 doların altını gördü ve 88,18 dolara geriledi.

Bloomberg HT verilerine göre brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 88,87 dolara gerilerken, Eylül vadeli ABD ham petrolü (WTI) 82,47 dolarda yatay seyretti. Her iki kontrat da önceki seansta gördüğü bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinin altında işlem gördü.

120 DOLAR SENARYOSU

Öte yandan Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini tahmin ettilerini açıkladı.

Goldman Sachs bunun temel senaryo olmadığını vurgularken, Ortadoğu’da gerilimin azalması halinde Brent’in yılın son çeyreğinde 80 dolar, gelecek yıl ise 75 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

Banka analistleri, Ortadoğu’da çatışmaların tırmanması ve Basra Körfezi’nden petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yüzde 45’inin altına gerilemesinin fiyatları yeniden yükselttiğini belirtti. Goldman Sachs’a göre Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat aksamaları ile Kızıldeniz’de yaşanabilecek olası kesintiler nedeniyle petrol fiyatlarına yönelik riskler yukarı yönlü.