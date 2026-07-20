51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
İstanbul Fatih'te kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan maskeli şüpheliler, hırsızlık büro ekiplerinin anlık takibiyle kıskıvrak yakalandı. Nermin İ. ile kocası Ersin İ. oldukları belirlenen şüphelilerin Kağıthane'deki evlerinde yapılan aramada çalınan altının tamamı ele geçirilirken, 170 milyon liralık vurguna ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı
İstanbul Fatih'te bir kuyumcu deposundan 170 milyon lira değerindeki 51 kilo 482 gram altının çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda, karı koca oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te kuyumcu sektörünü sarsan dev altın hırsızlığını kısa sürede aydınlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay; 14 Temmuz 2026 günü İstanbul'un Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu deposunda meydana geldi.
Maskeli şüpheliler, ellerindeki valizle çarşıya girdikten sonra yalnızca 10 dakika içinde piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş parça hurda altını çalarak kayıplara karıştı.
ANLIK TAKİPLE DEŞİFRE OLDULAR
Olayın ardından çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin izini sürdü. Yapılan titiz incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Nermin İ. ile suç ortağı kocası Ersin İ. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri olayın yaşandığı gün düzenlenen yıldırım operasyonuyla yakalayarak gözaltına aldı.
51 KİLO ALTIN EVLERİNDE BULUNDU
Şüphelilerin Kağıthane'de bulunan adreslerinde yapılan aramalarda çarpıcı bir sonuca ulaşıldı. Çalınan 51 kilo 482 gram eritilmiş parça hurda altının tamamı eksiksiz olarak ele geçirildi. Yaklaşık 170 milyon lira değerindeki altınlar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nermin İ. ve Ersin İ., adlı karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Nermin İ.’nin çarşıya gelişi ve iş yerinden valizle çıktıktan sonra görüntülere ulaşıldı. Elde edilen bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.