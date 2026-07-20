Türkiye Afrika sıcaklıklarının etkisinde: Hangi illerde kavurucu sıcaklar bekleniyor? Sıcak hava dalgası ne kadar daha devam edecek? Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Suriye'den kaçırılan servet nerede? Oğuzhan Uğur gözaltında. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüsey... Daha Fazla Göster

Türkiye Afrika sıcaklıklarının etkisinde: Hangi illerde kavurucu sıcaklar bekleniyor? Sıcak hava dalgası ne kadar daha devam edecek? Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Suriye'den kaçırılan servet nerede? Oğuzhan Uğur gözaltında. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel anlattı. Daha Az Göster