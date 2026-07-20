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        Galatasaray'dan Matthis Abline hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nantes formasıyla parlayan 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Matthis Abline'yi gündemine aldı.

        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Galatasaray, sadece mevcut kadrosunu güçlendirmekle kalmayıp, gelecek vadeden ve hücum varyasyonlarında teknik heyetin elini rahatlatacak esnek bir ismi daha transfer listesinin üst sıralarına ekledi.

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        Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1'de Nantes forması giyen, hücum hattının birden fazla bölgesinde kesintisiz görev yapabilen Matthis Abline ile yakından ilgileniyor.

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        Abline, Rennes altyapısının son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici potansiyellerden biri olarak görülüyor.

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        Nantes'ın bu sezon küme düşmesi ise bu transfer operasyonunda Galatasaray'ın elini büyük ölçüde güçlendiriyor.

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        Kulübünün alt lige gerilemesiyle birlikte kariyerine üst seviyede ve Avrupa arenasında devam etmek isteyen Fransız yıldızın, takımdan ayrılmaya oldukça sıcak baktığı ve Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

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        23 yaşındaki hem santrfor arkasında, hem uç forvette hem de kanatlarda dinamik bir şekilde oynayabilen çok yönlü yapısı, özellikle teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel esneklik arayışında tam aradığı profil olarak öne çıkıyor.

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        Nantes Kulübü'nün, yaşanan küme düşme şokunun ardından finansal dengeleri korumak adına oyuncu için kapıyı 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle açtığı gelen iddialar arasında.

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        Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği ve teknik heyetten tam not alan Abline için sarı-kırmızılı yönetimin, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülü üzerinde durduğu belirtiliyor.

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        2003 doğumlu Abline'nin yabancı kuralındaki +4'lük kontenjana uygun olması da Galatasaray'ı transferde iştahlandırdı.

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