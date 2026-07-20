İspanya-Arjantin finalinin ardından saha karıştı!
2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatmalar sonucunda Arjantin'i 1-0 mağlup ederken; maçın bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası'nda şampiyon, uzatmalar sonucunda Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya oldu.
New Jersey Stadı’nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya’ya Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres attı.
SON DÜDÜK SONRASI SAHA KARIŞTI
Hakem Slavko Vincic'in bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha karıştı. Arjantin'de Leandro Paredes, önce Eric Garcia'nın boğazını sıktı; daha sonra Gavi'ye yumruk attı.
Bu olay sonrası İspanya'dan Gavi, Paredes'i tutmak istedi ancak Arjantin'de Thiago Almada olaylara dahil olarak İspanyol oyuncuyu yere düşürdü.
Hakem Slavko Vincic, yumruk attığı gerekçesiyle Paredes'e kırmızı kart gösterdi.
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