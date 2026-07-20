Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İspanya-Arjantin finalinin ardından saha karıştı!

        İspanya-Arjantin finalinin ardından saha karıştı!

        2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatmalar sonucunda Arjantin'i 1-0 mağlup ederken; maçın bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Finalin ardından saha karıştı!

        2026 Dünya Kupası'nda şampiyon, uzatmalar sonucunda Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya oldu.

        New Jersey Stadı’nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya’ya Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres attı.

        SON DÜDÜK SONRASI SAHA KARIŞTI

        Hakem Slavko Vincic'in bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha karıştı. Arjantin'de Leandro Paredes, önce Eric Garcia'nın boğazını sıktı; daha sonra Gavi'ye yumruk attı.

        Bu olay sonrası İspanya'dan Gavi, Paredes'i tutmak istedi ancak Arjantin'de Thiago Almada olaylara dahil olarak İspanyol oyuncuyu yere düşürdü.

        Hakem Slavko Vincic, yumruk attığı gerekçesiyle Paredes'e kırmızı kart gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 16 Temmuz 2026 (Ahbap Bağışları Nereye Gitti?)

        Haluk Levent başka kimleri kandırdı? Ahbap bağışları nereye gitti? Bakan Gürlek ne açıklayacak? Yardım meleği mi, dolandırıcı mı? Haluk Levent kimden, neden para aldı? Konteynerlerin parasını ödemedi mi? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? CHP'de yeni hesaplaşma mı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        Final maçını Tom Cruise başlattı
        Final maçını Tom Cruise başlattı
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Rotayı denize çevirdiler
        Rotayı denize çevirdiler
        Hakimiyetin tapusu
        Hakimiyetin tapusu
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı