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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Luis de la Fuente'nin küllerinden doğuşu: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!

        Luis de la Fuente'nin küllerinden doğuşu: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!

        2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup ederken; Matadorlar'ın teknik direktörü Luis de la Fuente anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu...

        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!

        2026 Dünya Kupası final karşılaşmasında İspanya, Arjantin'i Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek dünyanın en büyüğü oldu...

        Matadorlar'ın teknik direktörü Luis de la Fuente'in hikayesi ise, işsiz kaldıktan sonra Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan bir antrenörün hikayesi...

        Luis de la Fuente... 2007'de Athletic Bilbao'da başlayan antrenörlük kariyerine Alaves'te devam ederken, burada sadece 11 maça çıktı ve görevine son verildi.

        İspanyol çalıştırıcı beklenmedik bir şekilde Ekim 2011'de takımdan gönderilirken, 18 ay işsiz kaldı ve hayatının en zor dönemlerinden birini geçirdi...

        de la Fuente'nin henüz 4 yıllık teknik adamlık kariyeri ise bu kararla birlikte bilinmezliğe sürüklendi...

        "KARARI SAKİNLİKLE KARŞILADI"

        Alaves'in o dönemki başkanı Avilino Fernandez de Quencosis, yıllar sonra AS gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: Böyle haberleri vermek her zaman tatsızdır, ancak o tek bir itirazda bulunmadı; örnek bir davranış sergiledi.

        Hani derler ya 'Her son yeni bir başlangıçtır' diye... İspanyol çalıştırıcı için bu karar aslında onun için bir dönüm noktası oldu...

        O bu süreci kendini geliştirmeye adarken, tarihler 1 Haziran 2013'ü gösterdiğinde İspanya Milli Takımı'nın alt kategorilerinin başına getirildi.

        GENÇLERLE 2 KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

        Potansiyelli gençlerle kurduğu birebir iletişim, aile ruhu ve takıma adanmışlıklarla birlikte 2014-2015 sezonunda U19'da Avrupa Şampiyonu; 2018-2019'da ise U21'de Avrupa'nın zirvesini gördü.

        Altyapıda görev aldığı süre boyunca oyuncularını iyi tanıyan 65 yaşındaki teknik adam, 2021'de ise Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Takım'ın başına getirildi.

        Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda finalde Brezilya'ya 2-1 mağlup olarak ülkesine gümüş madalya getirdi ve buradaki görevi sona erdi.

        LUIS ENRIQUE GÖNDERİLDİ VE...

        2022 Dünya Kupası'nda son 16'da veda eden Matadorlar'da teknik direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından 1 Ocak 2023'te Luis de la Fuente koltuğu resmen devraldı.

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        İLK KUPASI UEFA ULUSLAR LİGİ

        Alt yaş kategorilerinden itibaren takımını ezberleyen de la Fuente, oyuncularının potansiyelini en üst seviyeye çıkardı ve 2023 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.

        12 YIL SONRA YENİDEN AVRUPA ŞAMPİYONU

        EURO 2024'e Uluslar Ligi şampiyonu olarak katılan Matadorlar, finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 12 yıl sonra kupayı yine ülkesine kazandırdı.

        ULUSLAR LİGİ'NDE BU KEZ FİNALDE KAYBETTİ

        2025'te UEFA Uluslar Ligi'nde finalde Portekiz'le karşılaşan İspanya, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltılar sonucu 5-3 kaybetti ve üst üste 2 kez bu kupayı kazanma şansını kaçırdı.

        İŞSİZLİKTEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'NA!

        Yaklaşık 18 ay işsiz kalmasıyla birlikte anka kuşu gibi küllerinden doğan de le Fuente, 2026 Dünya Kupası'na ise istediği gibi başlayamadı...

        İlk maçta Yeşil Burun Adaları'yla karşılaşan Matadorlar, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak herkesi şoka uğratırken; İspanya için bu maç dönüm noktası oldu...

        İlk maç sonrası finale kadar çıktığı tüm maçları kazanan İspanya, Arjantin'i ise 120 dakika sonucunda 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

        8 MAÇTA 1 GOL GÖRDÜ

        Turnuva boyunca 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanya, bu alanda rekor kırarken; son 38 maçta ise normal sürede mağlubiyetle ayrılmadı.

        İspanya normal süresinde mağlubiyetle ayrıldığı son karşılaşma ise 22 Mart 2024'te Kolombiya karşısında aldı.

        Yaklaşık 3.5 yıldır İspanya'nın başında olan de la Fuente, bu süreçte 50 maça çıkarken 40 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve 2.54 puan ortalaması tutturdu.

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