Alina Boz'un diploma heyecanı
Alina Boz, üniversiteden mezun oldu. Törene katılan ünlü oyuncu, kep atıp diplomasıyla poz verdi
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:56 Güncelleme:
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Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine devam eden Alina Boz, lisans eğitimini tamamladı.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Boz, okulun mezuniyet törenine katıldı.
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Mezuniyet sevinci yaşayan Alina Boz'u mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
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28 yaşındaki oyuncu, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
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Okul arkadaşlarıyla birlikte kep atan Boz, diplomasıyla poz verdi.
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Alina Boz'un mezuniyet törenine katılan Olga Boz, kızını "Canım kızım seninle gurur duyuyorum" sözleriyle tebrik etti.