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        Haberler Magazin Alina Boz'un diploma heyecanı

        Alina Boz'un diploma heyecanı

        Alina Boz, üniversiteden mezun oldu. Törene katılan ünlü oyuncu, kep atıp diplomasıyla poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine devam eden Alina Boz, lisans eğitimini tamamladı.

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        İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Boz, okulun mezuniyet törenine katıldı.

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        Mezuniyet sevinci yaşayan Alina Boz'u mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

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        28 yaşındaki oyuncu, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

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        Okul arkadaşlarıyla birlikte kep atan Boz, diplomasıyla poz verdi.

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        Alina Boz'un mezuniyet törenine katılan Olga Boz, kızını "Canım kızım seninle gurur duyuyorum" sözleriyle tebrik etti.

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        Umut Evirgen de eşi Alina Boz'un mezuniyet heyecanına ortak oldu.

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        Evirgen, eşinin kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Alina Boz
        #üniversite
        #mezuniyet
        #diploma
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