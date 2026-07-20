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        Haberler Dünyadan Dünya Kupası final maçının ünlü seyircileri

        Dünya Kupası final maçının ünlü seyircileri

        Dün gece İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek Dünya Kupası Şampiyonu olduğu final maçı, ünlüler geçidi gibiydi. Hollywood yıldızları, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim, stadyumda maç heyecanı yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Dün ABD'nin East Rutherford şehrindeki MetLife Stadyumu'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanan ve İspanya'nın 1-0'lık galibiyetle Dünya Şampiyonu olduğu final maçına ünlü isimler de akın etti.

        Sinemada, sahnelerde ve kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz sanatçılar, Dünya Kupası'nın final maçını kaçırmamak için stadyumdaki yerlerini aldı.

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        İspanyol oyuncu Javier Bardem, Beyonce ve Jay-Z çifti, Rihanna ve ASAP Rocky çifti, David ve Victoria Beckham çifti, yeni evliler Dua Lipa ve Callum Turner, İngiliz efsane şarkıcı Mick Jagger, oyuncular Richard Gere, Matt Damon gibi pek çok isim stadyum girişinde görüntülendi.

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        Kanada Başbakanı Mark Carney, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, maçı locada yan yana seyretti.

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        İspanya Kralı Felipe, final maçına eşi Kraliçe Letizia ve kızlarıyla birlikte katıldı. Kraliyet ailesi, maçı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile seyretti.

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        Bu tarihi gecede ünlü yıldızlardan bazıları 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde FIFA Altın Halısı'nda boy gösterdi.

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        Javier Bardem

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        Richard Gere ve Alejandra Silva

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        İspanya Kralı Felipe ve Prenses Sofia

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        İspanya Kralı Felipe ve Prenses Leonor

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        Julia Garner

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        Winnie Harlow

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        Tyrese Haliburton ve Jade Jones

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        Gayle King

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        Jose Alvarado

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        Kevin Hart ve Eniko Hart

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        Laura Pausini

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        Karl-Anthony Towns, Jaxson Dart ve Kevin Durant

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        #Dünya Kupası
        #arjantin-ispanya maçı
        #dünya kupası ünlüler
        #Javier Bardem
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