Dünya Kupası final maçının ünlü seyircileri

İspanyol oyuncu Javier Bardem, Beyonce ve Jay-Z çifti, Rihanna ve ASAP Rocky çifti, David ve Victoria Beckham çifti, yeni evliler Dua Lipa ve Callum Turner, İngiliz efsane şarkıcı Mick Jagger, oyuncular Richard Gere, Matt Damon gibi pek çok isim stadyum girişinde görüntülendi.