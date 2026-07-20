Oğuzhan Uğur
Emir Taşar
Emre Kartaloğlu
Ersin Gökgün
Fatih Eke
Gülgün Öztürk
Hüseyin Küçük
Muharrem Karataş
Suzan Düşküner Mintaş
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
AA'daki haber göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan TCK 282/2 kapsamında adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Zanlıların hakimlikteki işlemleri sürüyor.