Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze planı

Yıldız Tilbe: Biten bir ömrün neyini kutlayacağım

Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, doğum günü sürprizi ile karşılaştı. 60 yaşına basan sanatçı, "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım? Bana saçma geliyor. Ama Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur diliyorum" dedi