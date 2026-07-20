Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor! İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze planı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın akşam Polonya'nın Gornik Zabrze takımını konuk edecek. Sarı-lacivertliler mücadeleden farklı galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin tutu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Yeni sezon öncesi yönetim ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe, ilk resmi maçına Avrupa'da çıkıyor...
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın akşam sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etapta Avusturya'da kamp yaptı.
Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.
Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
Yeni transferlerden yararlanamayacak olan teknik diektör İsmail Kartal'ın, Gornik Zabrze karşısında sahaya süreceği 11 de netleşmeye başladı.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin bu gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkının bulunduğu listede şu isimler yer alıyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.
3. ELEME TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi bugün saat 13.00'te başlayacak.
İşte o takımlar:
Union Saint-Gilloise (Belçika)
Sparta Prag (Çekya)
NEC Nijmegen (Hollanda)
Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) galibi