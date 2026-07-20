BU KORKUNUN BİR ADI BİLE VARDI: TAFEFOBİ

Dönemin insanlarını etkileyen bu korkunun tarihte bir adı da vardı: Tafefobi (taphophobia). Yunancada "mezar" anlamına gelen taphos ve "korku" anlamındaki phobos kelimelerinden türetilen bu terim, yanlışlıkla gömülme korkusunu ifade ediyordu.

Özellikle 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika'da bu endişe oldukça yaygındı. Günümüzde ölümün tespitinde kullanılan gelişmiş tıbbi cihazlar o dönemde bulunmuyordu. Doktorlar çoğunlukla nefes, nabız ve fiziksel tepkiler gibi belirtilere bakarak karar veriyordu.