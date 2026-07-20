Egea'nın yerine ne gelecek? Stellantis'ten dikkat çeken açıklama

Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015 yılından bu yana üretilen Fiat Egea'nın üretimi, 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. Böylece yaklaşık 11 yıldır üretim bandında kalan modelin ardından Tofaş için de bir dönem kapandı.

Şimdi ise otomotiv sektörünün gündeminde tek bir soru var: Egea'nın yerini hangi model alacak?

11 yılda 1 milyon 400 bin adetten fazl üretilen, 750 bine yakın satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea, 40'tan fazla ülkeye ihraç edilerek Türk otomotiv sanayisinin en başarılı projelerinden biri olarak tarihe geçti.

29 Eylül 2015'te ilk kez üretim bandından indirilen Egea, Tofaş'ın bugüne kadar geliştirdiği en büyük binek otomobil projelerinden biri oldu. Yaklaşık 1 milyar Euro'luk yatırımın ürünü olan proje, Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Bu denli büyük bir proje ve satış başarısının ardından, Tofaş’ın bu mirası nasıl sürdüreceği de haklı olarak merak ediliyor.

Bu konuda henüz Tofaş ve Stellantis cephesinden gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat, yöneticilerin farklı etkinliklerde yaptığı değerlendirmeler, Egea sonrası döneme ilişkin bazı ipuçları taşıyor.

"BİR AMAÇTAN DOLAYI KAPASİTE ARTTI"

Tofaş fabrikasında Egea’nın ardından mevcut durumda herhangi bir binek otomobil üretimi bulunmuyor. Bunun yerine, “K0” ve “K9” kod adlı hafif ticari araçların üretimi sürüyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şirket cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 450 bin adetten 500 bin adede çıkarıldığı belirtildi.

Bu gelişmenin hemen ardından ise Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) dönemsel toplantısında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aynı zamanda Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı da olan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, gelen bir soru üzerine Tofaş’ın kapasite artışına değindi.

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Eroldu, detay vermeden yaptığı değerlendirmede, Tofaş’taki 50 bin adetlik kapasite artışıyla ilgili olarak, "Herhalde belirli bir amaçtan dolayı kapasite artırılıyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL CROSSOVER" AÇIKLAMASI

Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan da Egea’nın üretiminin sona ermesi üzerine yaptığı açıklamada, modelin Türkiye otomotiv pazarı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

LinkedIn hesabından açıklamada bulunan Cherfan, "2015 yılında yollara çıkan Egea, sıradan bir kompakt otomobilden çok daha fazlası oldu; Türkiye otomotiv pazarının simge modellerinden biri haline geldi. Ailelerin uzun yolculuklarından ülke genelindeki taksi filolarına kadar geniş bir kullanım alanına ulaşan model, yıllar boyunca Türkiye otomotiv pazarındaki liderliğini korudu" ifadelerini kullandı.

Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğinde Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda incelemelerde bulunmuştu.

Aynı zamanda Tofaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da görev yapan Cherfan, Egea sonrası döneme ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Cherfan, "Tüketici tercihlerinin SUV modellere ve elektrifikasyona doğru kaydığı bu dönemde Stellantis ve Koç Holding, Tofaş’ı yeni bir döneme hazırlıyor. Şirket, merakla beklenen çok markalı “K0” ticari araç platformu ve yeni nesil crossover modeller için üretim hatlarını yeniden yapılandırıyor" dedi.

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İşte bu açıklama, Tofaş'ın geleceğine ilişkin soru işaretlerini önemli ölçüde azaltıyor. Öyle ki, Bursa'daki tesiste binek otomobil üretiminin önemli bir yer tutmaya devam edeceği artık kesinleşmiş gibi.

FIAT LOGOSU ŞART DEĞİL

Samir Cherfan’ın sözünü ettiği crossover modelin adı ve teknik özellikleri ise henüz netlik kazanmış değil. Bazı yayın organlarında bu modelin, geçtiğimiz günlerde Fas’ta üretimine başlanan Fiat Grizzly olabileceği öne sürülüyor.

Ancak, unutulmamalı ki Tofaş artık sadece Fiat logolu araçlar üretmiyor. Öyle ki, hafif ticari araç tarafında Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat modelleri Bursa'daki fabrikada aynı hattan çıkıyor.

Dolayısıyla Cherfan'ın sözünü ettiği yeni Bursalı crossover modelin de Fiat logosu taşıması şart değil.

Kısacası Egea dönemi kapanmış olabilir, ancak Tofaş’ın Bursa fabrikasında yeni bir model ve yeni bir üretim hikayesinin kapısı aralanmış görünüyor.