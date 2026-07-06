Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.417,91 %-0,26
        DOLAR 46,8204 %0,03
        EURO 53,5231 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.247,52 %-0,48
        FAİZ 40,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 93,03 %-0,90
        BITCOIN 62.935,00 %0,40
        GBP/TRY 62,4807 %-0,09
        EUR/USD 1,1424 %-0,11
        BRENT 72,20 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 10.214,70 %-0,48
        Haberler Ekonomi Otomobil Fiat'tan Egea sonrası yeni plan

        Fiat'tan Egea sonrası yeni plan

        Stellantis, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi için "FaSTLAne 2030" adını verdiği yeni büyüme stratejisini açıkladı. Şirket, bölgedeki gelirlerini yüzde 40 artırmayı ve çift haneli faaliyet kârlılığını korumayı hedeflerken, Türkiye'de ise pazar liderliğini güçlendirmeyi ve Fiat markasının büyüme ivmesini yeniden artırmayı planlıyor. Tofaş fabrikasında Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesi sonrası açıklanan bu hedef, markanın Türkiye'deki yeni dönem stratejisi açısından dikkat çekiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fiat'tan Egea sonrası yeni plan

        Stellantis, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde büyüme hedeflerini artırıyor. Şirket, “FaSTLAne 2030” adını verdiği yeni stratejisiyle bölgedeki gelirlerini yüzde 40 artırmayı, aynı zamanda çift haneli faaliyet kârlılığını korumayı hedefliyor.

        Efsaneye veda
        Efsaneye veda Haberi Görüntüle

        Yeni stratejinin merkezinde ise araç tedarik modelinde yapılacak kapsamlı dönüşüm yer alıyor. Stellantis, bölgedeki satışlarının yüzde 90’ını, bölgesel olarak üretilecek veya Asya’dan tedarik edilecek rekabetçi 22 modelden oluşturmayı planlıyor.

        Tedarik modeli değişiyor

        Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Samir Cherfan, Orta Doğu ve Afrika’nın şirketin büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Cherfan, “Bugün güçlü kârlılık ile önemli bir ölçeğe ulaşmış durumdayız. FaSTLAne 2030 ile birlikte tedarik modelimizi dönüştürerek, üretim altyapımızı en verimli şekilde değerlendirerek ve odaklı ürün stratejimizi hayata geçirerek bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere uygulama sürecimizi hızlandırıyoruz” dedi.

        Orta Doğu ve Afrika, bugün dünya nüfusunun yüzde 25’ine ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki on yıllarda bu oranın yüzde 40’a ulaşması beklenirken, bölge küresel ölçekte en hızlı büyüyen otomotiv pazarlarından biri olarak öne çıkıyor.

        Stellantis ise son 4 yıldır üst üste bölgede en büyük ikinci otomotiv grubu konumunu koruyor.

        TÜRKİYE VE FAS ÜRETİMDE ÖNE ÇIKACAK

        Stellantis’in yeni büyüme planında Akdeniz bölgesi de kritik rol oynayacak. Şirket, Fas ve Türkiye’de bulunan ve toplam 800 bin adet üretim kapasitesine sahip tesislerinden azami ölçüde faydalanmayı hedefliyor.

        Bu kapsamda Stellantis, Türkiye’de pazar liderliğini güçlendirmeyi ve Fiat markasının büyüme ivmesini yeniden artırmayı planlıyor.

        Söz konusu hedef, Fiat Egea’nın üretiminin sona erdiği dönemde ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’de uzun yıllar en çok satan otomobiller arasında yer alan Egea, Fiat’ın pazar liderliğinde önemli rol oynamıştı.

        REKLAM

        Bu nedenle Stellantis’in Türkiye vurgusu, Egea sonrası dönemde Fiat’ın pazardaki konumunu yeni modeller ve bölgesel üretim stratejisiyle koruma arayışı olarak değerlendirilebilir.

        EGEA SONRASI YENİ DÖNEM

        Fiat Egea, Türkiye otomotiv pazarında özellikle uygun fiyat, yerli üretim avantajı, filo talebi ve geniş kullanıcı kitlesiyle markanın en güçlü modellerinden biri olmuştu.

        Modelin üretiminin geçtiğimiz hafta sona ermesi, Fiat açısından Türkiye’de yeni bir ürün stratejisini zorunlu hale getiriyor.

        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar

        Stellantis’in açıklamasında Türkiye’de pazar liderliğinin güçlendirilmesi ve Fiat markasının büyüme ivmesinin yeniden artırılması hedefinin öne çıkması, Egea sonrası dönemde markanın pazardaki boşluğu yeni modellerle doldurmayı amaçladığını gösteriyor.

        Şirketin 22 modelden oluşacak ana ürün gamının yarısının bölgesel üretim tesislerinde üretilecek olması da Türkiye’nin bu stratejideki rolünü güçlendiren başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor.

        REKLAM

        300 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

        Stellantis, büyüme planını yalnızca bölgesel üretimle sınırlı tutmayacak. Şirket, farklı segment ve pazarlarda rekabetçiliği artırmak amacıyla ana ürün gamının bir bölümünü Asya’dan tedarik edecek.

        Bölgesel satışların yüzde 90’ını oluşturması beklenen 22 modelden oluşan ürün gamı, ortaklıklar ve eş finansman modelleriyle desteklenecek. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yapılması planlanıyor.

        Söz konusu dönüşüm süreci halihazırda başlamış durumda. Uygulamanın 2028 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

        Cezayir’de yerlileştirme artacak

        Stellantis’in bölgesel büyüme planında Cezayir de önemli pazarlardan biri olacak. Şirket, Cezayir’deki üretim faaliyetlerini daha yüksek yerlileştirme oranlarıyla genişletmeyi hedefliyor.

        Orta Doğu ve Güney Afrika’da ise rekabetçi tedarik edilen araçlar ve yerelleştirme çalışmalarıyla ürün gamının güçlendirilmesi ve performansın artırılması amaçlanıyor.

        Yeni stratejiyle Stellantis, Orta Doğu ve Afrika’da ölçek ekonomisi, verimlilik ve odaklı ürün gamı üzerinden büyümeyi hedefliyor. Türkiye ise bu plan içinde hem üretim kapasitesi hem de Fiat markasının pazar konumu açısından öne çıkan ülkelerden biri olarak konumlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!

        İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, nakit para ve çek çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, suç dosyaları kabarık 3 kadın yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesin...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!