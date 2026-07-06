Fiat'tan Egea sonrası yeni plan

Stellantis, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde büyüme hedeflerini artırıyor. Şirket, “FaSTLAne 2030” adını verdiği yeni stratejisiyle bölgedeki gelirlerini yüzde 40 artırmayı, aynı zamanda çift haneli faaliyet kârlılığını korumayı hedefliyor.

Yeni stratejinin merkezinde ise araç tedarik modelinde yapılacak kapsamlı dönüşüm yer alıyor. Stellantis, bölgedeki satışlarının yüzde 90’ını, bölgesel olarak üretilecek veya Asya’dan tedarik edilecek rekabetçi 22 modelden oluşturmayı planlıyor.

Tedarik modeli değişiyor

Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Samir Cherfan, Orta Doğu ve Afrika’nın şirketin büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

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Cherfan, “Bugün güçlü kârlılık ile önemli bir ölçeğe ulaşmış durumdayız. FaSTLAne 2030 ile birlikte tedarik modelimizi dönüştürerek, üretim altyapımızı en verimli şekilde değerlendirerek ve odaklı ürün stratejimizi hayata geçirerek bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere uygulama sürecimizi hızlandırıyoruz” dedi.

Orta Doğu ve Afrika, bugün dünya nüfusunun yüzde 25’ine ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki on yıllarda bu oranın yüzde 40’a ulaşması beklenirken, bölge küresel ölçekte en hızlı büyüyen otomotiv pazarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Stellantis ise son 4 yıldır üst üste bölgede en büyük ikinci otomotiv grubu konumunu koruyor.

TÜRKİYE VE FAS ÜRETİMDE ÖNE ÇIKACAK

Stellantis’in yeni büyüme planında Akdeniz bölgesi de kritik rol oynayacak. Şirket, Fas ve Türkiye’de bulunan ve toplam 800 bin adet üretim kapasitesine sahip tesislerinden azami ölçüde faydalanmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Stellantis, Türkiye’de pazar liderliğini güçlendirmeyi ve Fiat markasının büyüme ivmesini yeniden artırmayı planlıyor.

Söz konusu hedef, Fiat Egea’nın üretiminin sona erdiği dönemde ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’de uzun yıllar en çok satan otomobiller arasında yer alan Egea, Fiat’ın pazar liderliğinde önemli rol oynamıştı.

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Bu nedenle Stellantis’in Türkiye vurgusu, Egea sonrası dönemde Fiat’ın pazardaki konumunu yeni modeller ve bölgesel üretim stratejisiyle koruma arayışı olarak değerlendirilebilir.

EGEA SONRASI YENİ DÖNEM

Fiat Egea, Türkiye otomotiv pazarında özellikle uygun fiyat, yerli üretim avantajı, filo talebi ve geniş kullanıcı kitlesiyle markanın en güçlü modellerinden biri olmuştu.

Modelin üretiminin geçtiğimiz hafta sona ermesi, Fiat açısından Türkiye’de yeni bir ürün stratejisini zorunlu hale getiriyor.

Stellantis’in açıklamasında Türkiye’de pazar liderliğinin güçlendirilmesi ve Fiat markasının büyüme ivmesinin yeniden artırılması hedefinin öne çıkması, Egea sonrası dönemde markanın pazardaki boşluğu yeni modellerle doldurmayı amaçladığını gösteriyor.

Şirketin 22 modelden oluşacak ana ürün gamının yarısının bölgesel üretim tesislerinde üretilecek olması da Türkiye’nin bu stratejideki rolünü güçlendiren başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor.

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300 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

Stellantis, büyüme planını yalnızca bölgesel üretimle sınırlı tutmayacak. Şirket, farklı segment ve pazarlarda rekabetçiliği artırmak amacıyla ana ürün gamının bir bölümünü Asya’dan tedarik edecek.

Bölgesel satışların yüzde 90’ını oluşturması beklenen 22 modelden oluşan ürün gamı, ortaklıklar ve eş finansman modelleriyle desteklenecek. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yapılması planlanıyor.

Söz konusu dönüşüm süreci halihazırda başlamış durumda. Uygulamanın 2028 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Cezayir’de yerlileştirme artacak

Stellantis’in bölgesel büyüme planında Cezayir de önemli pazarlardan biri olacak. Şirket, Cezayir’deki üretim faaliyetlerini daha yüksek yerlileştirme oranlarıyla genişletmeyi hedefliyor.

Orta Doğu ve Güney Afrika’da ise rekabetçi tedarik edilen araçlar ve yerelleştirme çalışmalarıyla ürün gamının güçlendirilmesi ve performansın artırılması amaçlanıyor.

Yeni stratejiyle Stellantis, Orta Doğu ve Afrika’da ölçek ekonomisi, verimlilik ve odaklı ürün gamı üzerinden büyümeyi hedefliyor. Türkiye ise bu plan içinde hem üretim kapasitesi hem de Fiat markasının pazar konumu açısından öne çıkan ülkelerden biri olarak konumlanıyor.