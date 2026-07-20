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        Haberler Yaşam Bu meşhur söz aslında söylenmedi! Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler efsanesi neden hala tartışma konusu?

        Bu meşhur söz aslında söylenmedi! Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler efsanesi neden hala tartışma konusu?

        Fransız Devrimi denildiğinde akla ilk gelen "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözü, yüzyıllardır tarihin en çok konuşulan konularından biri. Ancak Marie-Antoinette'e atfedilen bu cümlenin aslında popüler bir mit olabileceği ve tarihçiler arasında hala tartışıldığı ortaya çıktı. Sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        FRANSIZ DEVRİMİ'NİN EN BİLİNEN MİTİ NASIL DOĞDU?

        Tarihin akışını değiştiren Fransız Devrimi, sadece büyük halk ayaklanmalarıyla değil, aynı zamanda toplum hafızasına kazınan efsanelerle de hatırlanıyor. Bu efsanelerin en başında kraliçenin halkın feryadına verdiği iddia edilen o meşhur yanıt geliyor.

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        Yıllardır nesilden nesile aktarılan "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" cümlesi, kitleleri harekete geçiren devrimci atmosferin bir parçası olarak hızla yayıldı. Kulaktan kulağa büyüyen ve sınırları aşan bu iddia, kraliçeyi sokağın gerçeklerinden bihaber olan saray zihniyetinin bir numaralı yüzü haline getirdi.

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        PASTA YESİNLER İDDİASI TARİHÇİLERİ NEDEN İKİYE BÖLÜYOR?

        Bugün gelinen noktada araştırmacılar ve tarihçiler, bu söylentinin doğruluğunu ciddi biçimde masaya yatırıyor. Pek çok uzman, kraliçenin böyle bir cümle kurduğuna dair sağlam bir resmi kayıt veya kanıt bulunmadığının altını çiziyor.

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        Devrim döneminin hararetli ortamında, monarşiyi zayıflatmak ve halkın saraya olan öfkesini körüklemek amacıyla üretilmiş zekice bir propaganda malzemesi olma ihtimali çok daha yüksek görülüyor. Araştırmacılar, ifadenin aslında çok daha önceki yıllarda başka soylular için de kullanıldığını ve zamanla Marie-Antoinette üzerine yapıştırıldığını belirtiyor.

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        HEDEF TAHTASINA OTURTULAN BİR KRALİÇE

        Dönemin siyasi iklimi incelendiğinde, öfkeli kalabalıkların somut bir hedefe ihtiyaç duyduğu açıkça anlaşılıyor. Kraliçe, sahip olduğu lüks yaşam tarzı ve saraydaki konumu nedeniyle bu öfkenin en kolay yöneltilebileceği kişiydi.

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        Gerçekten söylenip söylenmediği bir kenara bırakıldığında, bu cümlenin halkın çaresizliğini ve sarayın zenginliğini zıtlaştırmak için bilerek kurgulandığı fikri ağır basıyor. Tarihçilerin büyük bir kısmı bu ünlü mitin, dönemin siyasi rakipleri tarafından stratejik olarak tasarlandığını düşünüyor.

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        GERÇEKLİK VE EFSANE ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

        Bir sözün gerçekliği kesin olarak kanıtlanmasa dahi toplum üzerindeki yıkıcı etkisi gerçeğin kendisinden çok daha sarsıcı olabiliyor. Kraliçeye atfedilen bu cümlenin, yoksulluk içindeki halkın sarayın gösterişli yaşamına duyduğu derin tepkiyi somutlaştırmak için kusursuz bir sembol olduğu kesin.

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        Tarihçiler arasındaki tartışmalar hala bir sonuca ulaşmamış olsa da, bu popüler mitin devrim ateşini harlayan en güçlü etkenlerden biri olduğu gerçeği değişmiyor. Tarihsel kayıtlar bizi kesin bir sonuca götürmese de, bir cümlenin koca bir dönemin kaderini nasıl özetlediği gerçeği tüm çıplaklığıyla karşımızda duruyor.

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