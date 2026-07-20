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        Haberler Gündem Güvenlik İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında

        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında

        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında arama başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında

        Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde İzmit Belediyesi binasına giren polis ekipleri, içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı.

        Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında polis ekipleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'i de polis merkezine götürdü. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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