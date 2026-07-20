Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte özgüven, cesaret ve kendinizi gösterme isteği artarken, 23 Temmuz'da Merkür retrosunun bitişi iletişimdeki aksaklıkların yavaş yavaş geride kalmasını sağlıyor. Ancak 26 Temmuz'da Koç burcunda başlayacak Satürn retrosuna dikkat! Peki 20-26 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Bu hafta gökyüzü, duraksayan enerjileri yeniden harekete geçiriyor. 22 Temmuz'da Güneş, Aslan burcuna geçerken özgüven, cesaret, yaratıcılık artıyor.

        23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iletişimde yaşanan aksaklıklar yavaş yavaş geride kalıyor. Bu demek oluyor ki, bekleyen haberler gelebilir, yarım kalan işler hız kazanabilir.

        Ancak 26 Temmuz'da Koç burcunda başlayacak Satürn retrosu, attığınız adımları yeniden gözden geçirmenizi isteyecek. Sabır, disiplin ve sorumluluk haftanın anahtar kelimeleri olacak.

        Peki 20-26 Temmuz haftasında burcunuzu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…

        REKLAM

        Sevgili Koçlar, Satürn retrosu burcunuzda başlıyor. Hedeflerinizi ve aldığınız kararları yeniden değerlendirebilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, Merkür retrosunun bitmesiyle aile içindeki iletişim rahatlıyor. İç dünyanızda ise bazı konularla yüzleşip yüklerinizden kurtulabilirsiniz.

        Sevgili İkizler burçları, beklediğiniz haberler gelebilir. İletişim, eğitim ve kısa yolculuklarla ilgili aksayan işler hızlanıyor.

        Sevgili Yengeçler, maddi konularda daha net düşünmeye başlıyorsunuz. Gelir ve harcamalarınızı yeniden planlamak için uygun bir hafta.

        Sevgili Aslanlar, Güneş burcunuza geçiyor ve enerjiniz yükseliyor. Kendinizi göstermek, yeni başlangıçlar yapmak ve dikkat çekmek için güçlü bir dönem başlıyor.

        Sevgili Başaklar, biraz yavaşlayıp dinlenmek size iyi gelebilir. Merkür retrosunun bitmesiyle kafanızı meşgul eden belirsizlikler de dağılacak.

        REKLAM

        Sevgili Teraziler, sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni projeler ve ekip çalışmaları ön plana çıkarken eski hedeflerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.

        Sevgili Akrepler, Kariyerinizde beklediğiniz gelişmeler hız kazanabilir. Ancak önemli kararlar alırken sabırlı davranmanız gerekiyor.

        Sevgili Yaylar, seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularda güzel haberler alabilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek fırsatlar çıkabilir.

        Sevgili Oğlaklar, ortak para ve yatırımlarla ilgili konular netleşmeye başlıyor. Uzun vadeli planlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.

        Sevgili Kovalar, ikili ilişkilerinizde iletişim güçleniyor. Yanlış anlaşılmalar geride kalırken ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz.

        Sevgili Balıklar, günlük hayatınızı ve çalışma düzeninizi yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ertelediğiniz konulara da zaman ayırmanız faydalı olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        The Odyssey sinemada, Nilüfer sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta beyazperdede Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi öne çıkıyor. Homeros'un ünlü destanından sinemaya uyarlanan film, İthaka Kralı Odysseus'un yıllar süren eve dönüş yolculuğunu ve eşi Kraliçe Penelope ile oğlu Telemakhos'a kavuşma mücadelesini konu alıyor.Filmde Matt Damon Odysseus'a, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Petrol fiyatları son 1 ayın en yüksek seviyesinde
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Hakimiyetin tapusu
        Hakimiyetin tapusu
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Rotayı denize çevirdiler
        Rotayı denize çevirdiler
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Messi'den bir rekor daha!
        Messi'den bir rekor daha!