20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte özgüven, cesaret ve kendinizi gösterme isteği artarken, 23 Temmuz'da Merkür retrosunun bitişi iletişimdeki aksaklıkların yavaş yavaş geride kalmasını sağlıyor. Ancak 26 Temmuz'da Koç burcunda başlayacak Satürn retrosuna dikkat! Peki 20-26 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…
Bu hafta gökyüzü, duraksayan enerjileri yeniden harekete geçiriyor. 22 Temmuz'da Güneş, Aslan burcuna geçerken özgüven, cesaret, yaratıcılık artıyor.
23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iletişimde yaşanan aksaklıklar yavaş yavaş geride kalıyor. Bu demek oluyor ki, bekleyen haberler gelebilir, yarım kalan işler hız kazanabilir.
Ancak 26 Temmuz'da Koç burcunda başlayacak Satürn retrosu, attığınız adımları yeniden gözden geçirmenizi isteyecek. Sabır, disiplin ve sorumluluk haftanın anahtar kelimeleri olacak.
Peki 20-26 Temmuz haftasında burcunuzu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım…
Sevgili Koçlar, Satürn retrosu burcunuzda başlıyor. Hedeflerinizi ve aldığınız kararları yeniden değerlendirebilirsiniz.
Sevgili Boğalar, Merkür retrosunun bitmesiyle aile içindeki iletişim rahatlıyor. İç dünyanızda ise bazı konularla yüzleşip yüklerinizden kurtulabilirsiniz.
Sevgili İkizler burçları, beklediğiniz haberler gelebilir. İletişim, eğitim ve kısa yolculuklarla ilgili aksayan işler hızlanıyor.
Sevgili Yengeçler, maddi konularda daha net düşünmeye başlıyorsunuz. Gelir ve harcamalarınızı yeniden planlamak için uygun bir hafta.
Sevgili Aslanlar, Güneş burcunuza geçiyor ve enerjiniz yükseliyor. Kendinizi göstermek, yeni başlangıçlar yapmak ve dikkat çekmek için güçlü bir dönem başlıyor.
Sevgili Başaklar, biraz yavaşlayıp dinlenmek size iyi gelebilir. Merkür retrosunun bitmesiyle kafanızı meşgul eden belirsizlikler de dağılacak.
Sevgili Teraziler, sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni projeler ve ekip çalışmaları ön plana çıkarken eski hedeflerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.
Sevgili Akrepler, Kariyerinizde beklediğiniz gelişmeler hız kazanabilir. Ancak önemli kararlar alırken sabırlı davranmanız gerekiyor.
Sevgili Yaylar, seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularda güzel haberler alabilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek fırsatlar çıkabilir.
Sevgili Oğlaklar, ortak para ve yatırımlarla ilgili konular netleşmeye başlıyor. Uzun vadeli planlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.
Sevgili Kovalar, ikili ilişkilerinizde iletişim güçleniyor. Yanlış anlaşılmalar geride kalırken ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz.
Sevgili Balıklar, günlük hayatınızı ve çalışma düzeninizi yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ertelediğiniz konulara da zaman ayırmanız faydalı olacak.