Gamze Erçel'den eşi Caner Yıldırım'a karnı burnunda poz
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ailesiyle birlikte Bodrum tatiline devam ediyor. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Erçel, eşi Caner Yıldırım'a deniz kenarında poz verdi
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 08:28 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte Bodrum tatillerine devam ediyor.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Yıldırım ailesi, bir plajda görüntülendi.
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6 aylık hamile olan Gamze Erçel, deniz kenarında eşine modellik yaptı.
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Eşi Caner Yıldırım'a saatlerce fotoğraf çektiren Erçel, beyaz plaj elbisesiyle suya girdi.
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Daha sonra üzerini değiştiren Erçel, eşine poz vermeye devam etti.
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Öte yandan 2019'da evlenen Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, ilk çocukları Mavi'yi ise ay yıl aralık ayında kucaklarına almıştı.
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