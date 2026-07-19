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        Haberler Dünyadan Behati Prinsloo ve Adam Levine'in aşk ve eğlence dolu tatili

        Behati Prinsloo ve Adam Levine'in aşk ve eğlence dolu tatili

        Çocukları ve arkadaşlarıyla Saint-Tropez'de lüks yatta tatilin tadını çıkaran Behati Prinsloo ve Adam Levine çifti, hem çok eğlendi hem de zaman zaman romantizm yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        Victoria's Secret meleği Behati Prinsloo ve Maroon 5 grubu solisti Adam Levine ve Saint-Tropez'de ailece yat keyfi yaptı.

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        Prinsloo ve Levine çiftine, oyuncu Josh Brolin ve eşi Kathryn Boyd Brolin'in aralarında bulunduğu arkadaşları da tatilde eşlik etti.

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        38 yaşındaki Namibyalı süper model ve 47 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, çocukları ve arkadaşlarıyla lüks yatta güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

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        Çift, denize girdi, çocuklarla oynadı ve güvertede dinlendi.

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        Yatın içindeki şişme kaydıraktan denize atlayan çift, çocuklarıyla birlikte çok eğlendi.

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        Bol bol yüzen ve güneşli havanın tadını çıkaran ikili, zaman zaman romantik anlar da yaşadı.

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        Ünlü çift, güvertede birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken objektiflere yansıdı.

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        Behati Prinsloo ve Adam Levine, 2012 yılından beri birlikte olan, inişli çıkışlı geçmişlerine rağmen günümüzde evliliklerini güçlü bir şekilde sürdüren Hollywood'un en popüler çiftlerinden biri.

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        Adam Levine'in cinsel içerikli mesajlaşma skandalından dört yıl sonra, çiftin samimi anlar yaşaması, evliliklerinin iyi gittiği şeklinde yorumlandı.

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        Levine, 2022 yılının eylül ayında eşi Behati Prinsloo üçüncü çocuğuna hamileyken başka kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

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        İlk olarak model Sumner Stroh'un başlattığı ifşaların ardından, birkaç kadın daha Levine'in kendilerine uygunsuz mesajlar attığını belirterek yazışmaları yayımlamıştı.

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        Şarkıcı, eşini fiziksel olarak aldatmadığını ancak çizgiyi aştığını ve "bazı konularda uygunsuz bir şekilde flört ettiğini" kabul ederek tüm sorumluluğu üstlendiğine dair bir kamuoyu açıklaması yapmıştı.

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        Adam Levine ve Behati Prinsloo çiftinin en büyüğü 10, ikinci çocuğu sekiz ve en küçüğü de üç yaşında olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

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        İkili, 2012 yılında Maroon 5 grubunun bir klibi için model arayışı sırasında e-posta yoluyla tanıştı. Prinsloo klipte oynamasa da ikili haftalarca yazışmaya devam etti ve ilk kez Los Angeles'ta yüz yüze görüştü ve aşk yaşamaya başladı.

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        #Behati Prinsloo
        #Adam Levine
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