Behati Prinsloo ve Adam Levine'in aşk ve eğlence dolu tatili
Çocukları ve arkadaşlarıyla Saint-Tropez'de lüks yatta tatilin tadını çıkaran Behati Prinsloo ve Adam Levine çifti, hem çok eğlendi hem de zaman zaman romantizm yaşadı
Victoria's Secret meleği Behati Prinsloo ve Maroon 5 grubu solisti Adam Levine ve Saint-Tropez'de ailece yat keyfi yaptı.
Prinsloo ve Levine çiftine, oyuncu Josh Brolin ve eşi Kathryn Boyd Brolin'in aralarında bulunduğu arkadaşları da tatilde eşlik etti.
38 yaşındaki Namibyalı süper model ve 47 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, çocukları ve arkadaşlarıyla lüks yatta güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
Çift, denize girdi, çocuklarla oynadı ve güvertede dinlendi.
Yatın içindeki şişme kaydıraktan denize atlayan çift, çocuklarıyla birlikte çok eğlendi.
Bol bol yüzen ve güneşli havanın tadını çıkaran ikili, zaman zaman romantik anlar da yaşadı.
Ünlü çift, güvertede birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken objektiflere yansıdı.
Behati Prinsloo ve Adam Levine, 2012 yılından beri birlikte olan, inişli çıkışlı geçmişlerine rağmen günümüzde evliliklerini güçlü bir şekilde sürdüren Hollywood'un en popüler çiftlerinden biri.
Adam Levine'in cinsel içerikli mesajlaşma skandalından dört yıl sonra, çiftin samimi anlar yaşaması, evliliklerinin iyi gittiği şeklinde yorumlandı.
Levine, 2022 yılının eylül ayında eşi Behati Prinsloo üçüncü çocuğuna hamileyken başka kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
İlk olarak model Sumner Stroh'un başlattığı ifşaların ardından, birkaç kadın daha Levine'in kendilerine uygunsuz mesajlar attığını belirterek yazışmaları yayımlamıştı.
Şarkıcı, eşini fiziksel olarak aldatmadığını ancak çizgiyi aştığını ve "bazı konularda uygunsuz bir şekilde flört ettiğini" kabul ederek tüm sorumluluğu üstlendiğine dair bir kamuoyu açıklaması yapmıştı.
Adam Levine ve Behati Prinsloo çiftinin en büyüğü 10, ikinci çocuğu sekiz ve en küçüğü de üç yaşında olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.
İkili, 2012 yılında Maroon 5 grubunun bir klibi için model arayışı sırasında e-posta yoluyla tanıştı. Prinsloo klipte oynamasa da ikili haftalarca yazışmaya devam etti ve ilk kez Los Angeles'ta yüz yüze görüştü ve aşk yaşamaya başladı.