İSPANYA DÜNYA ŞAMPİYONU!

2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Matadorlar 1-0 kazandı ve dünyanın en büyüğü "benim" dedi...

Normal süresi 0-0 eşitlikle biten karşılaşmada İspanya'ya şampiyonluğu getiren golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti. Tangocular'da Enzo Fernandez 90+3. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuç sonrası İspanya, 2010 Dünya Kupası'nın ardından bir kez daha Dünya Şampiyonu oldu ve ikide iki yaparak kupayı ülkesine götürdü... Arjantin ise Dünya Kupası'nda çıktığı 7 finalden 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı...

İŞTE MAÇIN GOLÜ

🇪🇸 İspanya, Ferran Torres'in golüyle Arjantin duvarını yıkıyor!



Matadorlar uzatmalarda 1-0 önde! pic.twitter.com/59IZi8XtgT — TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026

YAMAL VE CUBARSI TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal (19 yaş 6 gün) ve Pau Cubarsi (19 yaş 178 gün), Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihteki en genç üçüncü ve dördüncü oyuncu oldu.

Turnuva tarihinde daha önce Brezilyalı efsane Pele 17 yaş 249 gün, İtalyan Giuseppe Bergomi ise 18 yaş 201 günlükken final mücadelesine ilk 11'de çıkmıştı.

MESSI VE YAMAL ARASINDA 20 YAŞ FARK

İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.

Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.

Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.

MESSI FİNALDE FORMA GİYEN EN YAŞLI OYUNCU OLDU

39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.

Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.

MESSI 3. KEZ FİNAL OYNAYAN 2. FUTBOLCU

39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.

Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

01:05 19/07/2026 İSPANYA DÜNYA ŞAMPİYONU! Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, 2010'un ardından bir kez daha Dünya Şampiyonu oldu! Paylaş facebook

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00:43 19/07/2026 GOOOLLL! İSPANYA ÖNE GEÇTİ 106' İspanya'da Ferran Torres, ülkesini öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Paylaş facebook

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00:25 19/07/2026 İSPANYA'NIN GOLÜ SAYILMADI 97' İspanya'nın Nico Williams'la attığı gol sayılmadı. Gol öncesi Mikel Merino'nun Otamendi'ye faul yaptığı tespit edildi. Paylaş facebook

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00:16 19/07/2026 MAÇ UZATMALARA GİTTİ Dev finalin normal süresi golsüz eşitlikle bitiyor... Maç uzatmalara gitti! Paylaş facebook

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00:15 19/07/2026 YAMAL'IN FRİKİĞİ, MARTINEZ'E TAKILDI 90+8' İspanya tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Lamine Yamal'ın vuruşunda kaleci Emiliano Martinez direk dibinden topu çıkardı. Paylaş facebook

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00:10 19/07/2026 ARJANTİN 10 KİŞİ! 90+3'te Arjantin'de Enzo Fernandez, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Paylaş facebook

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23:40 19/07/2026 ARJANTİN'İN ŞUTU YOK! 65' Mücadelede 65 dakika geride kalırken Arjantin'in İspanya kalesine şut girişimi bulunmuyor. Paylaş facebook

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23:20 19/07/2026 İKİNCİ YARI BAŞLADI 45' Dev finalin ikinci yarısı başladı. Paylaş facebook

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23:19 19/07/2026 DEVRE ARASI 28 DAKİKA SÜRDÜ FIFA kurallarına göre normal şartlarda 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası, özel gösteriler nedeniyle yaklaşık 28 dakika sürdü. Böylece 2026 Dünya Kupası finali, devre arası şovuyla turnuva tarihine geçen ilk final olarak kayıtlara geçti. Paylaş facebook

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22:45 19/07/2026 MESSI VE YAMAL TARİHE GEÇTİ Arjantin'de Lionel Messi, 39 yaş 25 günle bir Dünya Kupası final maçında forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Lamine Yamal ise 19 yaş 6 günle hem bir Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde hem bir Dünya Kupası finalinde oynamış en genç oyuncu oldu. Paylaş facebook

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22:45 19/07/2026 İLK DEVREDE GOL YOK! 45' Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Paylaş facebook

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22:44 19/07/2026 ARJANTİN'DE SAKATLIK! 44' Arjantin'de Lisandro Martinez sakatlanarak oyuna devam edemedi, yerine Otamendi girdi. Paylaş facebook

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22:41 19/07/2026 İLK SARI KART ARJANTİN'E 41' Arjantin'de Lisandro Martinez sarı kart gördü. Paylaş facebook

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22:38 19/07/2026 İSPANYA YİNE YOKLADI 38' İspanya'da Oyarzabal ceza sahası dışından kaleyi yokladı ama top kaleci Emiliano Martinez'de kaldı. Paylaş facebook

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22:05 19/07/2026 İLK TEHLİKELİ ATAK İSPANYA'DAN 5' Dani Olmo nefis bir çalım sonrası Lamine Yamal'ı ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Genç yıldız istediği vuruşu yapamadı ve top Emiliano Martinez'de kaldı. Paylaş facebook

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22:00 19/07/2026 FİNALDE İLK DÜDÜK ÇALDI 1' Dünya Şampiyonu'nun belli olacağı dev finalde ilk düdük geldi! Paylaş facebook

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20:11 19/07/2026 FİNALDE İLK 11'LER BELLİ OLDU İspanya: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal. Arjantin: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo; Alvarez, Lionel Messi. Paylaş facebook

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10:13 19/07/2026 İSPANYA-ARJANTİN MUHTEMEL 11'LER İSPANYA: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal ARJANTİN: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi Paylaş facebook

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10:10 19/07/2026 KUPAYI KAZANANA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek. Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi. Paylaş facebook

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10:05 19/07/2026 TURNUVA TARİHİNDE İKİNCİ RANDEVU İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki randevusundan Arjantin 2-1 galip ayrıldı. Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu final mücadelesi verecek. Bu mücadelede aynı zamanda dünya sıralamasının uygulamaya konulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasındaki ülkeler karşılaşacak. Paylaş facebook

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10:03 19/07/2026 İSPANYA 2, ARJANTİN 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor. İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak. Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak. Paylaş facebook

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10:02 19/07/2026 İSPANYA GOL YEMİYOR İspanya, tek bir Dünya Kupası'nda 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu. Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanya, turnuvada oynadığı 7 maçta tek golü çeyrek finalde Belçika karşısında yedi. Paylaş facebook

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10:01 19/07/2026 DE LA FUENTE KAYBETMİYOR İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası genelinde hiç maç kaybetmeden en çok maça çıkan teknik direktör oldu. İki turnuvada toplam 14 maça çıkan 65 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Üst üste 37 maçtır yenilmeyen İspanya, 28 galibiyet, 9 beraberlikle İtalya'nın bu alandaki rekorunu egale etti. Paylaş facebook

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