İSPANYA DÜNYA ŞAMPİYONU!

İspanya - Arjantin maçının dakika dakika özeti HT SPOR'da... 2026 Dünya Kupası finali nefesleri kesti, kazanan ise uzatmalar sonucu İspanya oldu! Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi Matadorlar, Ferran Torres'in golüyle 1-0 kazandı ve 16 yıl sonra Dünya Kupası'nı bir kez daha müzesine götürdü!
2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Matadorlar 1-0 kazandı ve dünyanın en büyüğü "benim" dedi...
Normal süresi 0-0 eşitlikle biten karşılaşmada İspanya'ya şampiyonluğu getiren golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti. Tangocular'da Enzo Fernandez 90+3. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuç sonrası İspanya, 2010 Dünya Kupası'nın ardından bir kez daha Dünya Şampiyonu oldu ve ikide iki yaparak kupayı ülkesine götürdü... Arjantin ise Dünya Kupası'nda çıktığı 7 finalden 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı...
Lamine Yamal (19 yaş 6 gün) ve Pau Cubarsi (19 yaş 178 gün), Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihteki en genç üçüncü ve dördüncü oyuncu oldu.
Turnuva tarihinde daha önce Brezilyalı efsane Pele 17 yaş 249 gün, İtalyan Giuseppe Bergomi ise 18 yaş 201 günlükken final mücadelesine ilk 11'de çıkmıştı.
MESSI VE YAMAL ARASINDA 20 YAŞ FARK
İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.
Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.
Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.
MESSI FİNALDE FORMA GİYEN EN YAŞLI OYUNCU OLDU
39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.
Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.
Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.
MESSI 3. KEZ FİNAL OYNAYAN 2. FUTBOLCU
39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.
Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.
İSPANYA DÜNYA ŞAMPİYONU!
Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, 2010'un ardından bir kez daha Dünya Şampiyonu oldu!
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GOOOLLL! İSPANYA ÖNE GEÇTİ
106' İspanya'da Ferran Torres, ülkesini öne geçiren golü kaydetti: 1-0.
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İSPANYA'NIN GOLÜ SAYILMADI
97' İspanya'nın Nico Williams'la attığı gol sayılmadı. Gol öncesi Mikel Merino'nun Otamendi'ye faul yaptığı tespit edildi.
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MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Dev finalin normal süresi golsüz eşitlikle bitiyor... Maç uzatmalara gitti!
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YAMAL'IN FRİKİĞİ, MARTINEZ'E TAKILDI
90+8' İspanya tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Lamine Yamal'ın vuruşunda kaleci Emiliano Martinez direk dibinden topu çıkardı.
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ARJANTİN 10 KİŞİ!
90+3'te Arjantin'de Enzo Fernandez, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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ARJANTİN'İN ŞUTU YOK!
65' Mücadelede 65 dakika geride kalırken Arjantin'in İspanya kalesine şut girişimi bulunmuyor.
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İKİNCİ YARI BAŞLADI
45' Dev finalin ikinci yarısı başladı.
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DEVRE ARASI 28 DAKİKA SÜRDÜ
FIFA kurallarına göre normal şartlarda 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası, özel gösteriler nedeniyle yaklaşık 28 dakika sürdü.
Böylece 2026 Dünya Kupası finali, devre arası şovuyla turnuva tarihine geçen ilk final olarak kayıtlara geçti.
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MESSI VE YAMAL TARİHE GEÇTİ
Arjantin'de Lionel Messi, 39 yaş 25 günle bir Dünya Kupası final maçında forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.
Lamine Yamal ise 19 yaş 6 günle hem bir Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde hem bir Dünya Kupası finalinde oynamış en genç oyuncu oldu.
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İLK DEVREDE GOL YOK!
45' Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
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ARJANTİN'DE SAKATLIK!
44' Arjantin'de Lisandro Martinez sakatlanarak oyuna devam edemedi, yerine Otamendi girdi.
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İLK SARI KART ARJANTİN'E
41' Arjantin'de Lisandro Martinez sarı kart gördü.
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İSPANYA YİNE YOKLADI
38' İspanya'da Oyarzabal ceza sahası dışından kaleyi yokladı ama top kaleci Emiliano Martinez'de kaldı.
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İLK TEHLİKELİ ATAK İSPANYA'DAN
5' Dani Olmo nefis bir çalım sonrası Lamine Yamal'ı ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Genç yıldız istediği vuruşu yapamadı ve top Emiliano Martinez'de kaldı.
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FİNALDE İLK DÜDÜK ÇALDI
1' Dünya Şampiyonu'nun belli olacağı dev finalde ilk düdük geldi!
ARJANTİN: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi
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KUPAYI KAZANANA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK
2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.
Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.
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TURNUVA TARİHİNDE İKİNCİ RANDEVU
İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki randevusundan Arjantin 2-1 galip ayrıldı.
Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu final mücadelesi verecek. Bu mücadelede aynı zamanda dünya sıralamasının uygulamaya konulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasındaki ülkeler karşılaşacak.
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İSPANYA 2, ARJANTİN 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor. İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.
Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.
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İSPANYA GOL YEMİYOR
İspanya, tek bir Dünya Kupası'nda 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu. Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanya, turnuvada oynadığı 7 maçta tek golü çeyrek finalde Belçika karşısında yedi.
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DE LA FUENTE KAYBETMİYOR
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası genelinde hiç maç kaybetmeden en çok maça çıkan teknik direktör oldu. İki turnuvada toplam 14 maça çıkan 65 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Üst üste 37 maçtır yenilmeyen İspanya, 28 galibiyet, 9 beraberlikle İtalya'nın bu alandaki rekorunu egale etti.
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SCALONI'NİN GÖZÜ POZZO'NUN REKORUNDA
Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, bu akşamki finalden de galibiyetle ayrılması halinde İtalyan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.
Pozzo, 1934 ve 1938 dünya kupalarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olmuştu.
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