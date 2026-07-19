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        Haberler Dünya ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
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        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi

        İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarını hedef aldığı saldırılarda 2 ABD askerinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD, İran'a yönelik misilleme saldırısında bulundu. İran, ABD saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'teki ABD'ye ait üssü hedef alırken, ABD ordusu, İran'a karşı 8 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. Anbean yaşanan tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi

        KUVEYT SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREYE SOKTU

        Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

        CENTCOM: İRAN'A SALDIRILAR TAMAMLANDI

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 8 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu.

        Açıklamada, "CENTCOM güçleri, İran'a ait askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, deniz unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolarını başarıyla vurdu" denildi.

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, son saldırıların İran’ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtilerek, "CENTCOM güçleri, İran'a ait askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, deniz unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolarını başarıyla vurdu" denildi.

        Son saldırıların İran'ın Ürdün’deki ABD askeri unsurlarını hedef alan ve en az 2 ABD askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırısına yönelik bir misilleme olduğu vurgulanan açıklamada, "Amerikan askeri unsurları ayrıca, 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD askerlerine saldırılar düzenleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerini de hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

        İRAN KUVEYT'TE ABD'YE AİT ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALDI

        İran ordusu, Kuveyt'te ABD ordusunun kullandığı El-Adiri Kampı ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Amerikan teçhizatlarını kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

        HACIABAD KENTİNE SALDIRI

        ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

        İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 02.10 sularında düşman ABD tarafından Hacıabad yakınlarında askeri bir saldırı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi. Saldırıda sivil can kaybı veya konut ve ticari altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı.

        ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

        ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), açıklamasında, "Bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı." ifadesi kullanıldı.

        Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ayrıca önceki gece Ürdün'de ABD askerlerine yönelik düzenlenen İran saldırılarına da karşılık vermeyi amaçladığı kaydedildi.

        CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.

        Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.

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        "ABD BİRÇOK NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEDİ"

        ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

        İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 01.30 sularında düşman Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi. Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgeye ulaştığı ve muhtemel hasarı açıklayacağı belirtildi.

        Hürmüz Boğazı kıyısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) kısa süre önce İran'a yeni saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

        ÜRDÜN'DE 2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

        ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu

        HÜRMÜZ YAKINLARINA SALDIRI

        İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu

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