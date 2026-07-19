KUVEYT SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEVREYE SOKTU

06:38 19/07/2026

CENTCOM: İRAN'A SALDIRILAR TAMAMLANDI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 8 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, "CENTCOM güçleri, İran'a ait askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, deniz unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolarını başarıyla vurdu" denildi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, son saldırıların İran’ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtilerek, "CENTCOM güçleri, İran'a ait askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, deniz unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolarını başarıyla vurdu" denildi.

Son saldırıların İran'ın Ürdün’deki ABD askeri unsurlarını hedef alan ve en az 2 ABD askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırısına yönelik bir misilleme olduğu vurgulanan açıklamada, "Amerikan askeri unsurları ayrıca, 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD askerlerine saldırılar düzenleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerini de hedef aldı" ifadelerine yer verildi.