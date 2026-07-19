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        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Diyarbakır ve Şırnak'tan Halfeti ile Birecik'i gezmeye gelenlerin dönüş yolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Her iki araçta bulunanların, günübirlik gezi için kente geldikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

        İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki otomobil çarpıştı.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan yolcular savrulurken, ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk incelemede; otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        GÜNÜBİRLİK GEZİYE GELMİŞLER

        Kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin, Diyarbakır ve Şırnak'tan Şanlıurfa'nın turistik ilçeleri Birecik ve Halfeti'ni gezmek amacıyla kente geldikleri, günübirlik gezinin ardından dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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