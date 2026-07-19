Dünya Kupası finalinde ilk devre arası gösterisine geri sayım

Futbol maçlarında devre arası genellikle bir şeyler içmek veya atıştırmak, tuvalet ihtiyacını gidermek için verilir ve sadece 15 dakika sürer. Ancak turnuvanın 96 yıllık tarihinde ilk kez, futbolun en büyük maçı, Super Bowl tarzı bir devre arası şovuna ev sahipliği yapacak.

Bu gece 22.00'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde, turnuva tarihinde ilk kez, Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber'ın performanslarıyla tamamlanacak bir devre arası gösterisi olacak. Stadyum sahnesi kurulup sökülürken ise yorumcular arayı dolduracak.

REKLAM

Bu performans, molanın 25 dakikaya kadar süreceği anlamına geliyor. Oysa Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, oyuncuların en fazla 15 dakikalık bir mola hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

Bugün New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak maç, FIFA tarafından "spor, müzik ve küresel etki kesişiminde dönüm noktası niteliğinde bir kutlama" olarak tanımlandı. Bu yaklaşım, yakın gelecekte futbola daha çok eğlencenin katılması açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Geçen yıl FIFA tarafından düzenlenen ve New Jersey'de gerçekleştirilen Kulüpler Dünya Kupası finalinde, Coldplay, J Balvin, Doja Cat ve Tems'in canlı müzik performanslarına yer verilen 24 dakikalık bir devre arası vardı.

Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisini düzenlemekten sorumlu olan James Massing, büyük spor etkinlikleri söz konusu olduğunda taraftarların beklentilerinin arttığını ve bunun da gelecekte müziğin daha fazla yer alabileceği anlamına geldiğini söyledi. BBC'ye konuşan Massing, spor endüstrisinin yenilik yapması gerektiğini, çünkü müzeye gitmek, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek gibi diğer tüm canlı deneyimlerle rekabet ettiğini belirtti.

Daha önce Super Bowl ve Kulüpler Dünya Kupası final gösterilerinde de çalışan Massing, müzikal bir performans eklemenin finali gerçekten final gibi hissettirdiğini vurguladı.

Ancak bu gösterilerle maçın süresinin uzatılmasına karşı çıkanlar da var. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu da daha önce futbol maçlarında devre aralarının 15 dakikanın ötesine uzatılması yönündeki önerileri, oyuncu sağlığı ve uzun süreli hareketsizlik sonucu oluşabilecek sakatlanma riski gerekçesiyle reddetmişti.

REKLAM

KİMLER SAHNE ALACAK?

Gösterinin başrollerini Madonna, Justin Bieber, Shakira ve BTS paylaşıyor. Ayrıca Burna Boy, Coldplay, Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel yönetimindeki New York Filarmoni ve Simón Bolívar Senfoni Orkestrası müzisyenleri ve Staten Island'dan ünlü bir öğrenci korosu olan PS22 Korosu da sahne alacak.

Uganda'nın Ghetto Kids dans grubu ve Irak doğumlu Avustralyalı şarkıcı Emmanuel Kelly de programda yer alıyor. Ayrıca Kermit Kurbağa ve Bayan Domuzcuk gibi Susam Sokağı ve Muppet karakterleri de sahne alacak.

Shakira ve Burna Boy'un, turnuvanın resmi marşı olan ve ikilinin 11 Haziran'da Mexico City'deki açılış töreninde ilk kez seslendirdiği 'Dai Dai' şarkısını seslendirmesi bekleniyor. Gösterinin küratörlüğünü Coldplay'in solisti Chris Martin üstleniyor.

Bu gösteri, dünya çapında çocukların eğitime ve gençlik futboluna erişimini kolaylaştırmak amacıyla 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'nu destekliyor.

FIFA, dünya çapında yaklaşık iki milyar izleyici bekliyor.