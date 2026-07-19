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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde ilk kez final etabında!

        Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde ilk kez final etabında!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. etap son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez final etabına kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri tarih yazdı!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi.

        Milliler, başkent Belgrad'daki karşılaşmayı 17-25, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanarak adını final etabına yazdırdı.

        Türkiye, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7'de yer almayı başaran milli takım, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

        FİNAL ETABI 29 TEMMUZ-2 AĞUSTOS'TA

        VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağındaki Çin, ev sahibi olduğu için final etabına direkt katılacak.

        Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek.

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        Turnuvada üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024'te 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.

        Salon: Belgrad

        Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Kenneth Aro (Finlandiya)

        Türkiye: Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Hilmi Şahin, Cafer Kirkit)

        İran: Morteza, Valizadeh, Arshia, Haghparast, Nima, Haji (Hazrat, Mohsen, Ilshan, Poriya, Hossein, Eisa, Nasri)

        Setler: 17-25, 25-22, 25-16, 25-19

        Süre: 111 dakika

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