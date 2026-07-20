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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nda altın ayakkabı Mbappe'nin!

        2026 Dünya Kupası'nda altın ayakkabı Mbappe'nin!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin rekabeti nefesleri kesti... İki yıldız en çok gol atan Miroslav Klose'yi geride bırakırken; Fransız oyuncu bu turnuvayı gol kralı olarak tamamlayarak FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 01:36 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası'nda yıldız futbolcular ülkelerini sırtlarken, bireysel istatistikleriyle de ön plana çıktılar...

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        Özellikle Lionel Messi ve Kylian Mbappe arasındaki rekabet merak edilirken; turnuvanın tamamlanması sonrası altın ayakkabının sahibi Fransız yıldız oldu.

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        Fransa ile 4. olan yıldız oyuncu, 8 maçta sahne alırken attığı 10 golle zirveye yerleşti.

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        İşte 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı...

        5

        10- JULIAN QUINONES - Meksika

        4 gol - 5 maç

        6

        9- VINICIUS JUNIOR - Brezilya

        4 gol - 5 maç

        7

        8- ISMAILA SARR - Senegal

        4 gol - 4 maç

        8

        7- MIKEL OYARZABAL - İspanya

        5 gol

        9

        6- HARRY KANE - İngiltere

        6 gol - 7 maç

        10

        5- OUSMANE DEMBELE - Fransa

        6 gol - 8 maç

        11

        4- JUDE BELLINGHAM - İngiltere

        7 gol - 8 maç

        12

        3- ERLING HAALAND - Norveç

        7 gol - 5 maç

        13

        2- LIONEL MESSI - Arjantin

        8 gol - 8 maç

        14

        1- KYLIAN MBAPPE - Fransa

        10 gol - 8 maç

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